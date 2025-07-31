دونج فينج إيولوس ميج الرياضية تنطلق رسميًا في مصر.. أسعار ومواصفات 

كتب - محمود أمين:

تصوير - محمد جمال:

أعلنت شركة إس إن أوتوموتيف، الوكيل المحلي لعلامة دونج فينج التجارية في مصر، عن الإطلاق الرسمي للسيارة دونج فينج إيولوس ميج الرياضية متعددة الاستخدامات رسميًا لأول مرة محليا.

تقدم دونج فينج ميج الجديدة بفئتين مختلفتين بأسعار تبدأ من مليون و190 ألف جنيه للفئة الأولى "هاي لاين" وتصل إلى مليون و290 ألف جنيه للفئة الثانية "سيجنيتشر".

تنتمي إيولوس ميج إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، وتأتي بموديل 2026 ضمن الجيل الأحدث من سيارات علامة دونج فينج الصينية.

يبلغ طول السيارة 465 سم، وعرضها 190.5 سم، وارتفاعها 163 سم، مع قاعدة عجلات بطول 277.5 سم، وارتفاع عن الأرض يصل إلى 19.7 سم، وسعة خزان وقود تبلغ 51 لترًا، في حين تصل سعة الحقيبة الخلفية إلى 360 لترًا.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 204 حصان عند 5200 لفة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 305 نيوتن.متر بين 2000 و4000 لفة في الدقيقة.

وتتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.5 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 190 كيلومتر في الساعة.

وتعمل السيارة بناقل حركة DCT WET مزدوج القابض مكوّن من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر. كما تعتمد على نظام تعليق أمامي من نوع ماكفيرسون، وخلفي متعدد الوصلات “مالتي لينك”.

من حيث تجهيزات الأمان، تم تزويد إيولوس ميج بعدد 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وكشف النقاط العمياء، ومساعد السير داخل الحارة، إضافة إلى نظام تثبيت السرعة، وكاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وفتحة سقف بانورامية.

تتميز المقصورة الداخلية بشاشة وسطية كبيرة بقياس 13.2 بوصة، مع عدادات رقمية بالكامل، كما تتوفر السيارة بجنوط رياضية بقياسين 19 بوصة للفئة الأولى و20 بوصة للفئة الأعلى تجهيزا.

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