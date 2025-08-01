دونج فينج ماج الكهربائية الجديدة تنطلق بمصر لأول مرة

كتب - محمد جمال:

طرحت شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج" Dongfeng التجارية في مصر، السيارة دونج فينج ماج الكهربائية الجديدة رسميًا لأول مرة في السوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات دونج فينج دونج ماج الكهربائية الجديدة:

تعتمد دونج فينج ماج الكهربائية بهيكل بطول 4.65 متر، وعرض 1.90 متر، وارتفاع 1.63 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.77 متر، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي نحو 360 لترًا، وعجلات رياضية مقاس 19 بوصة.

تعتمد Dongfeng MAGE EV على محرك كهربائي ينتج قوة 160 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 240 نيوتن.متر، لتتيح تسارعًا من وضع الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.7 ثانية. وتتوفر السيارة ببطارية بسعة 50.82 كيلووات/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 445 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.

تأتي دونج فينج ماج الكهربائية بمنظومة أمان كبيرة ومتطورة أبرزها 2 وسائد هوائية أمامية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرملة الإلكتروني EBD، ونظام تعزيز الفرملة BA، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التوقف الإلكتروني EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ووظيفة الثبات التلقائي Auto Hold، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب نظام المساعدة على صعود المرتفعات والنزول منها.

تم تجهيز مقصورة Dongfeng MAGE EV بعدد من التقنيات الذكية، تشمل نظام دخول بدون مفتاح للباب الخاص بالسائق، وشاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وشاشة مركزية عالية الوضوح بقياس 10.4 بوصة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

ولم يتم الكشف عن أسعار ماج الكهربائية الجديدة خلال حفل تقديم السيارات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة.

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