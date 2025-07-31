كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج" Dongfeng التجارية في مصر، عن السيارة "Voyah Free" التابعة لعلامة السيارات الفاخرة من دونج فينج الصينية.

بحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية ستتوفر فويا فري الفاخرة الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و650 ألف جنيه.

تنتمي Voyah Free إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعد من أحدث طرازات العلامة الصينية دونج فينج، حيث تأتي بموديل 2026 ضمن الجيل الأحدث.

يبلغ طول السيارة 490.5 سم، وعرضها 195 سم، وارتفاعها 164.5 سم، مع قاعدة عجلات بطول 296 سم، وسعة خزان وقود تصل إلى 72 لترًا، بينما تتراوح سعة الحقيبة الخلفية بين 560 لترًا وحتى 1320 لترًا حسب وضعية المقاعد.

تعتمد السيارة على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي تيربو وبطارية كهربائية بسعة 43 كيلووات/ساعة، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية قدرها 482 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 720 نيوتن.متر.

وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

ترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أحادي السرعة، وتعمل بنظام الجر الأمامي، كما تستند إلى نظام تعليق ماكفيرسون في الأمام ومالتي لينك في الخلف.

تجهيزات السيارة تشمل أنظمة أمان متقدمة مثل نظام الثبات الإلكتروني، ونظام كشف النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، إضافة إلى ست وسائد هوائية لسلامة الركاب. وتأتي السيارة مزودة بسقف بانورامي، وكاميرات محيطية بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام مثبت سرعة.

أما من حيث التجهيزات الداخلية، فتم تزويد السيارة بعجلات رياضية قياس 20 بوصة، وشاشة وسطية بقياس 15.6 بوصة، مع عدادات رقمية بالكامل، لتوفر تجربة قيادة عصرية ومتكاملة.