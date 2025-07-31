ڤويا Passion سيارة فارهة جديدة تنضم إلى السوق المصري.. أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة "دونج فينج" Dongfeng التجارية، السيارة "Voyah Passion" التابعة لعلامة السيارات الفاخرة من دونج فينج الصينية رسميًا في السوق المصري.

تتوفر سيارة Voyah الفارهة الجديدة لعملاء السوق المحلي بحسب المعلن من وكيل العلامة الصينية، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و550 ألف جنيه.

تنتمي السيارة إلى فئة السيدان كاملة الحجم، وتعد من أحدث طرازات علامة دونج فينج الصينية، حيث تأتي بموديل 2026 ضمن الجيل الأحدث.

يبلغ طول السيارة 508.8 سم، وعرضها 197 سم، وارتفاعها 151.5 سم، مع قاعدة عجلات بطول 300 سم، وارتفاع عن الأرض يبلغ 21 سم، وسعة خزان وقود تصل إلى 51 لترًا، في حين تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 410 لترًا.

تعتمد السيارة على منظومة هجينة تضم محرك بنزين بسعة 1500 سي سي تيربو وبطارية كهربائية بسعة 43 كيلووات/ساعة، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية قدرها 522 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 810 نيوتن.متر، ما يسمح لها بالانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية.

تصل سرعة السيارة القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة. تعمل السيارة بناقل حركة أحادي السرعة، ونظام جر أمامي، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر. كما تستند إلى نظام تعليق ماكفيرسون في الأمام ومالتي لينك في الخلف.

تشمل تجهيزات الأمان أنظمة متقدمة مثل نظام الثبات الإلكتروني، ونظام كشف النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، مع وجود ست وسائد هوائية لحماية الركاب، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، وكاميرات محيطية بزاوية رؤية 540 درجة، ونظام مثبت سرعة.

من الداخل، تأتي السيارة مزودة بوشاشة وسطية كبيرة بقياس 15.6 بوصة، مع عدادات رقمية بالكامل.