رسميًا.. دونج فينج 007 الكهربائية الجديدة تنطلق بالسوق المصري لأول مرة

كتب - محمد جمال:

طرحت شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج" Dongfeng التجارية في مصر، السيارة دونج فينج 007 الكهربائية الجديدة رسميًا لأول مرة في السوق المحلي.

تقدم دونج فينج 007 بنسختين الأولى سعرها الرسمي مليون و350 ألف جنيه وتقطع مسافة 530 كم بالشحنة الوحدة، والثانية مليون و450 ألف جنيه وتسير حتى 620 كم بالشحنة الوحدة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات Dongfeng 007 الكهربائية الجديدة في مصر:

تقدم Dongfeng 007 الكهربائية الجديدة بطول 4.91 مترًا، وعرض 1.74 مترًا، وارتفاع 1.45 مترًا، مع قاعدة عجلات بطول 2.31 متر، وصندوق أمتعة خلفي بسعة تصل إلى 454 لترًا.

تقدم دونج فينج 007 بنسختين الأولى محرك كهربائي بقوة تتراوح بين 115 و125 حصان مع عزم دوران يصل إلى 310 نيوتن.متر، وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 6.8 ثانية، والثانية بمحرك كهربائي بقوة 120 حصان تقريبًا، مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن.متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية فقط.

تقدم 007 بمنظومة كبيرة من الأمان أبرزها أنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، ونظام تعزيز الكبح BA، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني ESC.

السيارة معززة بنظام فرامل التوقف الإلكتروني EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ووظيفة الثبات التلقائي Auto Hold، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر Traction Control، ومساعد صعود المرتفعات والنزول منها Hill Assist & Descent Control.

تتميز الفئة الأعلى من Dongfeng 007 بتجهيزها الكامل بحزمة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS، التي تشمل تقنيات مثل مثبت السرعة التفاعلي، وتحذير الخروج عن المسار، ومساعدة الكبح الطارئ، وغيرها من التقنيات الذكية التي تعزز من الأمان أثناء القيادة.

تقدم دونج فينج 007 بعدد كبير من التجهيزات الداخلية أبرزها شاشة وسطية مقاس يتراوح من 7 إلى 13 بوصة، مع شاشة عدادات رقمية كاملة بقياس 25 بوصة، وفتحة سقف بانورامية، وإضاءة محيطية قابلة للتعديل بعدة ألوان Multi-color Ambient Lighting، إلى جانب نظام صوتي محيطي مكون من 20 مكبر صوت.

وأعلن الوكيل المحلي للعلامة الصينية أن دونج فينج 007 الكهربائية مشمولة بضمان ضد عيوب الصناعة لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

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