كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة أوبر، الأربعاء، عن إطلاق خدمة UberXL في مصر، لتقدم خيار تنقل جديد بمساحة أوسع، بما يلبي احتياجات العائلات والمجموعات والمسافرين الباحثين عن تجربة تنقل أكثر راحة.

وقالت الشركة في بيان، إن هذه الخطوة ستعمل على توسيع المنصة لتشمل سائقي السيارات الـSUV، والفانات، والكروس أوفر، لتتيح للمستخدمين تنقلات جماعية أكثر راحة، وتفتح في الوقت نفسه آفاقًا جديدة لتحقيق دخل مرن للشركاء السائقين الذين يمتلكون سيارات أكبر في القاهرة.

توفر UberXL للمستخدمين إمكانية حجز سيارات أكبر مثل الـSUV، والفانات الصغيرة، والكروس أوفر، مع الحفاظ على نفس معايير الاعتمادية والراحة والجودة والأمان التي يتوقعها الركاب عند استخدام تطبيق أوبر.

وأكدت الشركة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المحلي المتزايد على خيارات تنقل ذات سعة أكبر، ما يمكن المستخدمين من طلب سيارات واسعة عند التنقل مع العائلة، أو الأصدقاء، أو عند حمل أمتعة إضافية.

ويشترط للسيارات المسجلة ضمن فئة UberXL أن تلبي معايير محددة من حيث الحجم والجودة، لضمان توفير مساحة كافية لأربعة ركاب مع متعلقاتهم الشخصية من حقائب وغيرها.

وكشفت الشركة عن أن الخدمة الجديدة متوفرة ابتداء من اليوم في القاهرة عبر تطبيق أوبر، مع خطط للتوسع إلى مدن أخرى لاحقًا بناءً على احتياجات المستخدمين وملاحظات الشركاء السائقين.

ويأتي الإعلان عن انطلاق خدمة UberXL الجديدة بعد أقل من 24 ساعة من إخطار الشركة السائقين المسجلين بالتطبيق الخاص بها، بإجراء تعديلات على أسعار جميع خدمات أوبر بما فيها زيادة أسعار الرحلات.

يذكر أن الزيادة الجديدة بالأسعار والتي أعلن عنها، الثلاثاء، تعد الثانية التي تطبقها الشركة في خلال ثلاثة أشهر فقط، إذ كانت الزيادة الأولى في منتصف شهر أبريل الماضي والتي تزامنت مع زيادات أسعار الوقود.