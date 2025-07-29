كتب - محمود أمين:

دخلت شيري تيجو 9 السوق المصري في عام 2025، بعد ظهورها العالمي لأول مرة عام 2023، كأكبر طراز في سلسلة تيجو من شيري.

الطرح المحلي جاء بفئة واحدة تحمل اسم "لكجري" وسعر يبلغ 1,999,000 جنيه، لتقدم نموذجًا جديدًا للسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، مع مدى قيادة يصل إلى 1300 كيلومتر.

تعمل تيجو 9 بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر مدعوم ببطارية ليثيوم تبلغ سعتها 19.43 كيلوواط ساعة. وتنتج المنظومة الهجينة قدرة تصل إلى 210 كيلوواط، أي ما يعادل 282 حصانًا، بعزم دوران يبلغ 440 نيوتن متر.

وتدعم السيارة خاصية الشحن السريع من 30% إلى 80% خلال 33 دقيقة، بينما يستغرق الشحن الكامل عبر التيار المتردد نحو ثماني ساعات ونصف.

يبلغ طول السيارة 4810 مم، وعرضها 1925 مم، وارتفاعها 1741 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2800 مم. وتتراوح سعة صندوق الأمتعة ما بين 143 و448 لترًا وفق معيار VDA، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 70 لترًا.

تضم تيجو 9 مجموعة من تجهيزات الأمان تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ونظام منع انغلاق المكابح، وتوزيع قوة الكبح، وبرنامج الثبات الإلكتروني. تم تزويدها بأنظمة خاصة للثبات على المنحدرات والمرتفعات، ومكابح يد إلكترونية بوظيفة التثبيت، ومراقبة ضغط الإطارات، وكاميرات محيطية، ومرايا داخلية بتقنية التعتيم الذاتي. كما تتوفر بها أنظمة للإنذار من التصادم الأمامي، ومساعدة الطوارئ، ومتابعة المسار، والمراقبة الخلفية، والتحكم التلقائي في الإضاءة.

من حيث التصميم الخارجي، جاءت تيجو 9 بجنوط قياس 20 بوصة، ومرايا كهربائية الطي ومدفأة، ومقابض أبواب مدمجة، ومصابيح أمامية وخلفية من نوع LED، إلى جانب إضاءة نهارية وفتحة سقف بانورامية.

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