برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة "إم جي" MG الصينية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الصالون IM5 الجديدة، التي تعتمد على الدفع الكهربائي.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها IM5 رباعية الأبواب تأتي بطول 4.93 متر، بينما تشتمل مقصورتها الداخلية على قمرة قيادة تجمع بين شاشة لمسية بحجم 10.5 بوصة وشاشة نظام ملتيميديا بحجم 26.3 بوصة وبدقة وضوح Ultra HD، بالإضافة إلى سقف بانوراما ونظام صوتي فائق يتألف من 20 سماعة.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة IM5 الصالون على سواعد محرك كهربائي بقوة 217 كيلووات/295 حصان أو بقوة 300 كيلووات/408 حصان مع نظام الدفع الخلفي أو بقوة 553 كيلووات/752 حصان مع نظام الدفع الرباعي، والذي يدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.2 ثانية وبسرعة قصوى تصل إلى 268 كلم/س.

وتتوفر للسيارة IM5 الكهربائية بطارية بسعة 75 أو 100 كيلووات ساعة، مع مدى سير يتراوح بين 489 و710 كلم.

وبفضل دعم تقنية 800 فولت، يتم شحن البطارية الكبيرة من 10 إلى 80% في غضون 17 دقيقة فقط، مما يوفر مدى سير يبلغ نحو 500 كلم.