ارتفاع أسعار أرخص طرازات "نيسان" في مصر حتى 25 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن زيادة أسعار نيسان صني 2026 السيدان العائلية المجمعة محليًا والتي تمثل أرخص طرازاتها في مصر بقيمة تتراوح بين 15 إلى 25 ألف جنيه.

وجاءت أسعار صني 2026 في مصر كالتالي:

أول فئة مانيوال بيز بسعر 645 ألف جنيه، بدون زيادة.

أول فئة أوتوماتيك بيز بسعر 735 ألف جنيه بدلاً من 710 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك بلس بسعر 780 ألف جنيه بدلاً من 765 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه

ثالث فئة أوتوماتيك سوبر صالون بسعر 810 ألف جنيه بدلاً من 795 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان صني الجديدة:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

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