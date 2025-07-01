بعد فيديو السير الجماعي عكس الاتجاه.. ما العقوبة في القانون؟

كتب - محمود أمين:

أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأحد، عن توقيف عدد من سائقي السيارات تم رصدهم في مقطع فيديو أثناء السير عكس الاتجاه.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الحادث المروع الذي شهده الطريق الإقليمي الأوسطي بمحافظة المنوفية، والذي راح ضحيته 19 فتاة و3 مصابين إثر دهس شاحنة "تريلا" لسيارة ميكروباص.

وقالت الداخلية في منشور، إنه بفحص مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الإجتماعى، تبين أن الواقعة حدثت بالطريق الدائرى الإقليمى (شبرا / بنها الحر) بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وفي خلال ساعات قليلة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارات الظاهرة بالفيديو وقائديها، وبمواجهة السائقين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

ويلجأ العديد من السائقين إلى السير عكس الاتجاه على الطرق سواء الرئيسية أو الفرعية، إما اختصارًا للوقت والابتعاد عن الزحام أو للتهرب من الكمائن المرورية.

ويصنف قانون المرور هذه المخالفة كواحدة من أشد المخالفات التي يعاقب عليها بعقوبات تصل إلى الحبس الوجوبي.

وفقًا لنص القانون فإن السير عكس الاتجاه يعاقب مرتكبها بعقوبة مشددة تتمثل في، الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، غرامة مالية تتراوح بين 1000 و3000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العقوبة قد يتم تغليظها في حال أسفر هذا الفعل عن حادث مروري، خصوصًا إذا نتج عنه إصابة أو وفاة، حيث تصل إلى الحبس مع الغرامة وإلغاء رخصة القيادة نهائيًا.

في التعديلات الأخيرة على القانون، تم رفع الحد الأدنى للعقوبة في بعض الحالات، وفي حال كان التصرف سببًا مباشرًا في وفاة أو إصابة مواطن، فإن الحبس قد يتحول إلى وجوبي، أي لا يجوز للقاضي استبداله بالغرامة فقط.

من اللافت أن القانون لا يجيز التصالح في مخالفات السير عكس الاتجاه. بمعنى أن السائق المخالف لا يمكنه تسوية القضية بدفع غرامة فورية فقط، كما هو الحال في مخالفات أخرى.

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