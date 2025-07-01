بعد أقل من شهر على تقديم موديل 2026.. شيري تيجو 8 تنخفض 70 ألف جنيه

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة تيجو 8 الـSUV الرياضية متعددة الأغراض العائلية موديل 2026 بقيمة 70 ألف جنيه.

وبحسب قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، أصبحت النسخة خماسية المقاعد تباع بسعر رسمي مليون و195 ألف جنيه بدلًا من مليون و265 ألف جنيه.

وبعد التخفيض أصبح سعر الفئة الأولى سبعة راكب من السيارة تباع بمليون و125 ألف جنيه مقابل مليون و195 ألف جنيه سابقًا، والفئة الأعلى تجهيزًا بمليون 250 ألف جنيه مقارنة بمليون و320 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 8 المجمعة محليًا، بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة بالدقيقة.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 نقلات، وتستهلك السيارة في المتوسط 7.4 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س.

تيجو 8 المجمعة محليًا تأتي بطول 4.700 مم، عرض 1.860 مم، 1.746 مم للارتفاع، قاعدة عجلات بطول 2.710 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

زودت شيري تيجو 8، بعدد من أنظمة السلامة والأمان في مقدمتها 6 وسائد هوائية نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، نظام الفرامل المساعدة BA، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP.

تمتلك السيارة أيضًا نظام HDC للحفاظ على ثبات السيارة في حاله الهبوط من المنحدرات، كما زودت السيارة بنظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، كاميرا بزاوية 360 درجة.

سيارة شيري، زودت بشاشة تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا، تكييف هواء ثنائي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، مقعد كهربائي للسائق يمكن التحكم به في 6 اتجاهات مختلفة، خاصية تسخين المقاعد الأمامية، إضاءة داخلية من 7 ألوان مختلفة.

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