قبل انضمام سيارة جديدة.. تعرف على القائمة الكاملة لسيارات هافال في مصر

كتب- محمود أمين :

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الرسمي للعلامة الصينية هاڤال، إلى الكشف عن السيارة الجديدة H6 فيس ليفت الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق المصري خلال ساعات.

ويمكن من خلال التقرير الآتي التعرف على سيارات هافال التي تقدم محليًا قبل انضمام أحدث سيارات العلامة:

هافال Jolion FL

تتميز سيارة Jolion FL تعمل بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches.

وتتوفر هافال Jolion فيس ليفت بأسعار رسمية تبدأ من 1.150.000 جنيه وحتى 1.370.000 جنيه.

هافال H6

تتميز هافال H6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 152 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 233 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتتوفر بأربع فئات وتقدم بأسعار رسمية تبدأ من 1.350.000 جنيه وحتى 1,620,000 جنيه.

هافال Jolion Pro

تنتمي سيارة هافال Jolion Pro إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 148حصان، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز "DCT".

وتتوفر هافال Jolion Pro بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون 390 ألف جنيه.

هافال H6 HEV

هافال H6 HEV مزودة بمحرك بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية الهايبرد، يولد المحرك أقصى قوة تبلغ 113 كيلو واط عند 5500-6000 دورة/دقيقة، وأقصى عزم دوران يصل إلى 233 نيوتن متر عند 1500-4000 دورة/دقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة DHT مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلو واط ساعة.

تقدم السيارة من فئة واحدة مقابل مليون 795 ألف جنيه .

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