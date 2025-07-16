سيارات هافال الجديدة في مصر تتراجع أكثر من 170 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، عن تراجع أسعار سيارات هافال الجديدة بالسوق المصري بقيمة تتراوح بين 30 إلى 171 ألف جنيه خلال شهر يوليو الجاري.

ويمكن من خلال التقرير الآتي التعرف على أسعار سيارات هافال الجديدة بعد تراجع أسعارها:

هافال Jolion FL

انخفضت أسعار هافال Jolion فيس ليفت بقيمة تتراوح بين 30 إلى 70 ألف جنيه وأصبحت تبدأ من مليون و80 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 170 ألف جنيه للثانية، ومليون 250 ألف جنيه للفئة الثالثة، ومليون 300 ألف جنيه للفئة الرابعة.

تتميز سيارة Jolion FL تعمل بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches.

هافال Jolion Pro

تتوفر هافال Jolion Pro بعد تراجعها 50 ألف جنيه بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون 390 ألف جنيه.

تنتمي سيارة هافال Jolion Pro إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 148حصان، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز "DCT".

هافال H6

تراجعت أسعار هافال H6 الجديدة بقيمة 171 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من مليون 179 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 299 ألف جنيه للثانية، ومليون 329 ألف جنيه للثالثة، ومليون 499 ألف حنيه للأعلى تجهيزا.

تتميز هافال H6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 152 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 233 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

هافال H6 HEV

تراجعت أسعار هافال H6 HEV الجديدة بقيمة 95 ألف جنيه، وهي تقدم بفئة واحدة مقابل مليون 690 ألف جنيه.

هافال H6 HEV مزودة بمحرك بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية الهايبرد، يولد المحرك أقصى قوة تبلغ 113 كيلو واط عند 5500-6000 دورة/دقيقة، وأقصى عزم دوران يصل إلى 233 نيوتن متر عند 1500-4000 دورة/دقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة DHT مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلو واط ساعة.

هافال H6 فيس ليفت

استقرت أسعار Haval H6 الفيس ليفت الجديدة التي تم تقديمها بالسوق المحلي منذ أيام قليلة، وهي تتوفر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 1,399,000 جنيه للفئة Platinum، و1,555,000 جنيه للفئة Ultra.

تعتمد Haval H6 على محرك سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة قصوى تبلغ 181 حصانًا عند عدد لفات يتراوح بين 5,500 و6,000 لفة في الدقيقة، مع أقصى عزم دوران يصل إلى 275 نيوتن متر عند 1,500–4,000 لفة في الدقيقة، وتعمل السيارة بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات بتبريد زيت (7DCT).

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