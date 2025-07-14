القاهرة - (مصراوي):

في ظل التطور السريع في تكنولوجيات وصناعة السيارات، باتت أنظمة نقل الحركة تلعب دورًا محوريًا في كفاءة السيارة وأدائها وراحة قيادتها، وهو ما يتحكم في تحديد نوع السيارة التي يسعى المستهلكين بالسوق لشرائها.

وبينما لا تزال نواقل الحركة الأوتوماتيكية التقليدية تحظى بشعبية واسعة في الأسواق، ظهرت خلال السنوات الماضية نواقل الحركة المتغيرة باستمرار الـ(CVT) كخيار حديث يسعى إلى تقديم تجربة قيادة أكثر سلاسة وكفاءة.

فما الفرق بين النظامين؟ وأيهما الأنسب لك؟

أولاً: ناقل الحركة الأوتوماتيك "الفتيس" التقليدي

يعتمد " الفتيس الأوتوماتيك" على مجموعة من التروس يتم تبديلها تلقائيًا حسب السرعة وحمل المحرك، ويستخدم في أغلب السيارات الحديثة.

يوفر هذا النظام إحساسًا واضحًا بانتقال السرعات، وهو ما يفضله الكثير من سائق السيارات الذين يفضلون الشعور بالتحكم والأداء الرياضي.

مميزات ناقل الحركة الأوتوماتيك:

-تسارع واضح وإحساس رياضي بالنقلات.

-أكثر اعتمادية على المدى الطويل.

-متوفر في معظم السيارات، وسهل الصيانة نسبيًا.

عيوب ناقل الحركة الأوتوماتيك:

-استهلاك وقود أعلى مقارنة بـCVT.

-نقلات محسوسة قد تزعج بعض السائقين في القيادة الهادئة.

ثانيًا: ناقل الحركة CVT (المتغير باستمرار)

يعد نظام CVT نقلة تكنولوجية ثورية في عالم نواقل الحركة بالسيارات، فهو لا يعتمد على تروس تقليدية، بل يستخدم بكرتين وسيرًا معدنيًا يغير النسب بسلاسة ودون "نقلات" محسوسة.

مميزات ناقل الحركة الـCVT:

-تسارع ناعم دون انقطاعات.

-كفاءة في استهلاك الوقود بفضل إبقاء المحرك في نطاق الأداء المثالي.

-قيادة أكثر سلاسة، خاصة داخل المدينة.

عيوب ناقل الحركة الـCVT:

-لا يمنح الإحساس التقليدي بالنقلات، وهو أمر لا يحبه بعض السائقين.

-حساس ويتطلب صيانة دقيقة باستخدام زيوت خاصة.

-أقل اعتمادية في الظروف الشاقة أو مع القيادة القوية.

قال خبير صيانة السيارات بنادي السيارات الألماني، رالف ماتي، إن ناقل الحركة الأوتوماتيك يمنحك شعورًا أكبر بالتحكم والقوة، وهو مناسب للطرق المفتوحة وللسائقين الذين يفضلون الأداء الديناميكي.

وأضاف ماتي أن ناقل الـCVT يعد خيارًا ذكيًا للقيادة اليومية داخل المدن، فهو يوفر الراحة والاستهلاك المنخفض للوقود، لكن يجب الانتباه إلى صيانته بدقة واستخدام الزيوت المخصصة له فقط.

بالنهاية، إذا كانت قيادتك تعتمد على السفر الطويل أو القيادة الرياضية أو الطرق الوعرة، فقد يكون ناقل الحركة الأوتوماتيكي هو الأنسب لك.

أما إذا كنت تقود يوميًا داخل المدن وتبحث عن توفير الوقود والراحة، فناقل CVT يقدم تجربة قيادة اقتصادية وسلسة.

مقارنة للمعايير التي يقدمها ناقل الحركة الـCVT مقابل الأوتوماتيك:

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