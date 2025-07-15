بعد انضمام ZS الجديدة.. تعرف على أسعار جميع سيارات إم جي في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة منصور إم جي للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، عن انطلاق الطراز الجديد كليًا من السيارة MG ZS فئة "Luxury" في السوق المحلي.

وبالرغم من الإعلان عن انضمام إم جي ZS Luxury بشكل رسمي، لم يكشف الوكيل المحلي للعلامة الصينية حتى الآن عن أسعار البيع للمستهلكين.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات إم جي الجديدة خلال شهر يوليو الجاري:

إم جي 5

تقدم إم جي 5 موديل 2026 الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة كاملة التجهيزات خلال شهر يوليو الجاري بسعر رسمي 950 ألف جنيه.

إم جي 6

تتوفر إم جي 6 موديل 2026 الجديدة خلال شهر يوليو الجاري، بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.280.000 جنيه للفئة الأولى -فرش أسود، والفئة الثانية -فرش أحمر بـ1.300.000 جنيه

إم جي RX5 بلس

تقدم إم جي RX5 بلس موديل 2026 الجديدة بفئة واحدة كاملة التجهيزات بسعر مليون 490 ألف جنيه.

إم جي ZS

تقدم النسخة الأساسية من إم جي ZS خلال الشهر الجاري بثلاث فئات وأسعارها تبدأ من 990 ألف جنيه للفئة الأولي، والفئة الثانية (بكماليات): 1.015.000 جنيه، والفئة الثالثة 1.40.000 جنيه.

MG 4

أسعار إم جي 4 EV موديل 2026 الجديدة تبدأ من مليون 200 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا سعرها مليون و400 ألف جنيه.

MG1

أسعار MG1 موديل 2026 الجديدة في السوق المصري خلال يوليو الجاري تبدأ من مليون 320 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و420 ألف جنيه.

إم جي HS

تتوفر إم جي HS موديل 2026 الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و600 ألف جنيه.

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