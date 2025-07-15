لماذا تباع سيارة باجاني Huayra Codalunga Speedster بـ366 مليون جنيه؟

روما - (د ب أ)

كشفت شركة باجاني الإيطالية الرائدة في تصنيع وتطوير السيارات الخارقة، النقاب عن أيقونتها Huayra Codalunga Speedster الجديدة، والتي تجسد مفاهيما جديدة في عالم التصميم والحرفية اليدوية والحصرية المطلقة.

ويقتصر إنتاج سيارة باجاني الجديدة على 10 نسخ فقط على مستوى العالم، ليكون كل مالكٍ لها بحسب وصف الشركة، واحدا من أكثر هواة جمع السيارات حظا وتميّزا في العالم.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة Huayra Codalunga Speedster المكشوفة ستباع بسعر 7.400.000 ما يعادل (366 مليون جنيه مصري) تقريبًا.

تعتمد السيارة على هيكل أحادي تم تطويره من مزيج فائق من ألياف الكربون-تيتانيوم، ما يوفر صلابة ومتانة هائلتين ووزنا بالغ الخفة، كما أنها تخطف الأنظار من خلال التصميم الانسيابي والمصابيح الخلفية، التي تبدو معلّقة، مع الزجاج الأمامي الدقيق.

وتحت الغطاء الطويل، يقبع محرك V12 تربو مزودج، والذي يزأر بقوة 864 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1100 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة بسرعة قصوى تبلغ 350 كلم/س. وتنتقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات أو يدوي من 6 سرعات.

وتعتمد السيارة على نظام عادم سداسي المخارج مصنوع من التيتانيوم المغلف بالسيراميك، ما يمنحها صوتا مميزا من ناحية ويقلل الوزن من ناحية أخرى. كما تعول السيارة على مكونات فائقة من الألومنيوم في مجموعة التعليق وممتصات الصدمات المتوائمة.

ولضمان قوة الفرامل، تستعين باجاني بنظام فرامل كربون-سيراميك من بريمبو، وإطارات عالية الأداء من بريلي.

عمل فني

وتشبه المقصورة الداخلية عملا فنيا كلاسيكيا مصنوعا يدويا بكل تفصيلة، بدءا من الجلود الفاخرة مرورا بالعناصر المعدنية المصقولة وصولا إلى المقود المزين بخشب الماهوجني والألومنيوم وألياف الكربون.

ولعل أبرز ما يلفت الانتباه هو القماش الخاص المنسوج داخل المقصورة، والذي يحتوي على أكثر من 450 ألف غرزة تطريز لكل سيارة.

ويظهر التناغم البصري بوضوح بين الداخل والخارج في تصميم قوس الحماية الخلفي وتناسق الألوان بين الكونسول الأوسط ولوحة العدادات، والخط السلس، الذي يربط بين سقف السيارة المكشوف والهيكل الأساسي.

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