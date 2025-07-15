أسعار ومواصفات السيارة "الملاكي" الأكثر ترخيصًا في مصر خلال 2025

القاهرة - (مصراوي):

تصدرت نيسان صني سيدان العائلية المدمجة، قائمة سيارات الركوب "الملاكي" الأكثر ترخيصًا في السوق المصري خلال الأشهر الست الأول من عام 2025 الجاري.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، بلغ إجمالي تراخيص نيسان صني بوحدات المرور في أنحاء الجمهورية خلال النصف الأول من العام 7.895 سيارة.

تتوفر نيسان صني موديل 2026 المجمعة بمصانع الشركة في مصر، بسعر يبدأ من 645 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي، الفئة الثانية المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي سعرها 765 ألف جنيه، والفئة الثالثة 795 ألف جنيه.

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

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