5 سيارات جديدة متوفرة لعلامة جيتور الصينية بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تقدم قصراوي جروب الوكيل المحلي لعلامة جيتور بالسوق المصري، 5 سيارات جديدة موديلات 2025 أمام المقبلين على الشراء خلال شهر يونيو الجاري وتبدأ أسعارها من مليون 195 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات جيتور الجديدة بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

جيتور T2

تقدم T2 الـSUV متوسطة الحجم خلال شهر مايو بفئة واحدة من التجهيزات بمليون و895 ألف جنيه.

تتوفر T2" في السوق المصري بنسختين، الأولى بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 184 حصانًا، وعزم دوران قدره 290 نيوتن متر، أما النسخة الثانية، فهي مزودة بمحرك سعة 2.0 لتر وقوة 251 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن متر، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي. سعر هذه النسخة يتحدد حسب المنطقة الحرة.

جيتور T1

تقدم جيتور T1 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، ينتج قدرة 184 حصانًا وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر. ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

تتوفر جيتور T1 الجديدة كليًا بسعر يبلغ 1.725.000 مليون جنيه للفئة الوحيدة المتوفرة حاليًا.

جيتور داشينج

تقدم جيتور داشينج موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 439 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 519 ألف جنيه للفئة الثانية، مليون و 639 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تمتلك DASHING محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعته 1500 CC تيربو، لديه القدرة على ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تأتي سيارة جيتور بطول 4590 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1685 مم، وخزان وقود سعة 57 لتر، وعجلات بطول 2720 مم.

جيتور X70 بلس

سجلت سعر النسخة المستوردة من جيتور X70 Plus مليون و 434 ألف جنيه،بينهما تقدك النسخة المجمعة محليًا بسعر 1.195.000 جنيه.

تعتمد جيتور X70 PLUS على محرك 1500 سي سي بقوة 156 حصان و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة وناقل سرعات أوتوماتيك DCT سداسي النقلات.

وتأتي سيارة جيتور الجديدة بطول 4749 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1720 مم، وقاعدة عجلات 2720 مم.

جيتور X90 بلس

تتاح الفئة الوحيدة المتوفرة من جيتور X90 بلس موديل 2025 بسعر رسمي مليون 664 ألف جنيه.

تعتمد جيتور X90 Plus على محرك سعة 1.6 لترًا بقوة 197 حصان و290 نيوتن متر عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض DCT ذي 7 سرعات.

تحتوي جيتور X90 PLUS موديل 2024 على نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء اوتوماتيكي مع مخارج خلفية، شاشة 12.3 بوصة تعمل باللمس، مع مقعد للسائق بتحكم كهربائي من 6 أوضاع، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح العديد من وسائل التحكم، ومثبت سرعة، وحساسات ركن، وكاميرا، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما.

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