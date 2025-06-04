بعد طرح موديل 2026| أبرز منافسي نيسان سنترا بمصر.. الأقرب "إمجراند"

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة نيسان إيجيبت الوكيل المحلي الحصري للعلامة بمصر، عن أسعار السيارة سنترا سيدان العائلية موديل 2026 في السوق المحلي.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الشركة، ستتوفر نيسان سنترا الجديدة خلال شهر يونيو الجاري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 999 ألف جنيه.

تعتمد نيسان سنترا المجمعة في مصر على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

ومع طرح موديل 2026 يبحث باستمرار المواطنين بالسوق المصري عن أبرز منافسي السيارات المطروحة بالإضافة إلى الموديلات الجديدة أيضًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي منافسي سنترا 2026 الجديدة بمصر:

هيونداى أكسنت RB

تتوفر هيونداي أكسنت RB موديل 2026 بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 799 ألف جنيه للفئة الأولى، و829 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة بـ875 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة من السيارة الجديدة تباع بسعر رسمي 895 ألف جنيه، فيما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا تم تسعيرها بـ930 ألف جنيه.

تنتمي هيونداى أكسنت RB إلى السيارات السيدان العائلية وتعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

بايك u5 plus

تبدأ أسعار بايك U5 Plus الصينية موديل 2025 من 800 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 900 ألف جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 879 ألف جنيه للفئة الأولى، و999 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

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