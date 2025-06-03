إنفينيتي: محولات السيارات الكهربائية الصينية تسببت في تلف الشواحن

كتب - محمود أمين:

أصدرت شركة إنفينيتي لمحطات شحن السيارات الكهربائية، بيانًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، يفيد بتوقف وخروج عدد من نقاط شحن السيارات داخل المحطات الخاصة بها عن الخدمة.

وقالت إنفينيتي في بيانها: "نأسف لخروج بعض محطات الشحن السريع (DC) عن الخدمة وذلك نتيجة استخدام المحولات، مما تسبب في تلف مكونات جوهرية داخل الشواحن السريعه DC".

يأتي ذلك بعد نحو شهرين من قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك EgyptERA، بالسماح فقط باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، Type 2 في جميع محطات الشحن على مستوى الجمهورية ووقف شواحن GBT الصينية.

ومع دخول قرار مرفق الكهرباء حيز التنفيذ لجأ العشرات من مالكي السيارات الكهربائية التي تعمل وفقًا لنظام شحن GBT الصيني إلى محول "adapter" والذي يتيح إمكانية شحن السيارة عبر نقاط شحن البروتوكول الأوروبي.

كان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شدد خلال اجتماع منتصف مايو الماضي، على إصدار تعليمات واضحة وملزمة للمستوردين من وكلاء وأفراد، لتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي في شحن السيارات الكهربائية.

ويأتي هذا التوجه، بحسب بيان رسمي، لضمان عدد من الاعتبارات الأساسية التي عددها نائب رئيس الوزراء في عدد من النقاط الآتية:

- التوافق الفني بين السيارات المستوردة ومنظومة الشحن المحلية.

- تحقيق أعلى معايير الأمان للمستخدمين والمنشآت العاملة في قطاع شحن السيارات.

- رفع كفاءة الأداء والحد من الأعطال والأخطاء التقنية الناتجة عن تعدد البروتوكولات.

- توحيد البنية التحتية لشبكات الشحن بما يسهل الاستثمار في هذا المجال، ويخفض التكلفة على الدولة والمستثمرين.

- مواكبة النظم العالمية المعتمدة، لا سيما في الدول الأوروبية التي تفرض معايير صارمة بهذا الشأن.

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