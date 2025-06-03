القاهرة - (مصراوي):

تعد السيارة تويوتا كورولا سيدان العائلية موديل 2025، الطراز الأرخص سعرًا المقدم من شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر خلال شهر يونيو الجاري.

وحافظت تويوتا كورولا على أسعارها للشهر الرابع على التوالي، إذ كان آخر تعديل في شهر فبراير الماضي عندما أعلنت الشركة تخفيض أسعارها بنسب تراوحت بين 90 و100 ألف جنيه.

تبدأ أسعار كورولا الجديدة وفقًا لآخر قائمة أسعار معلنة عبر الموقع الرسمي لتويوتا إيجيبت، من مليون و300 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و400 ألف جنيه والفئة الثالثة مليون و500 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة تباع بسعر رسمي مليون و600 ألف جنيه، والفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من تويوتا كورولا 2025 سعرها في يونيو مليون و650 ألف جنيه.

تقدم تويوتا كورولا الجديدة بمحرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

ويمتلك الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر وسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

كما تتوفر السيارة بكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

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