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"مويا" تكشف عن ID. Buzz AD الكهربائية الجديدة

12:13 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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  • عرض 5 صورة
    ID. Buzz AD الجديدة
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    ID. Buzz AD الجديدة
  • عرض 5 صورة
    ID. Buzz AD الجديدة
  • عرض 5 صورة
    ID. Buzz AD الجديدة
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فولفسبورج - (د ب أ):

كشفت شركة "مويا" (Moia) النقاب عن الحافلة الكهربائية ID. Buzz AD الجديدة، التي تدعم القيادة الآلية من المستوى الرابع.

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية أن الحافلة الكهربائية ID. Buzz AD الجديدة تعتمد على منظومة استشعار متقدمة لتوفير رؤية شاملة؛ حيث تتكوّن منظومة الاستشعار في السيارة من27 وحدة استشعار، والتي تتألف من 13 كاميرا و9 مستشعرات LiDAR و5 رادارات.

وتعمل هذه المنظومة المتطورة على توفير رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، مما يضمن استجابة دقيقة وفورية لكافة سيناريوهات الطريق.

ومن ناحية أخرى، تم تجهيز الحافلة الكهربائية ID. Buzz AD الجديدة بسقف مرتفع، والذي يوفر مزيدا من الراحة لركاب المقاعد الخلفية، إلى جانب باب منزلق على الجهة اليمنى لتسهيل الصعود. ويتم فتح الحافلة باستخدام الهاتف الذكي كمفتاح رقمي.

ولا تزال المقصورة الداخلية محتفظة بمقعد للسائق لإمكانية التدخل البشري في بعض الحالات الطارئة. كما يتيح النظام التحكم بالحافلة عن بُعد عند الضرورة.

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ID. Buzz AD شركة مويا فولكس فاجن
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