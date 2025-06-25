إنشاء مصنع لإنتاج سيارات جيتور في مصر باستثمارات 123 مليون دولار

كتب - محمد جمال:

أعلن المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء، عن توقيع إتفاقية بين شركة “جيتور” العالمية للسيارات، و”مجموعة القصراوي للسيارات” لإنشاء مصنع جديد لتصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح المجلس الإعلامي في إنفوجراف له عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، أن هذه الاتفاقية تأتي بعد سلسلة من الاتفاقيات المماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية.

وتمثل هذه الخطوة إضافة جديدة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، بتكلفة استثمارية تبلغ 123 مليون دولار، ويوفر نحو 1500 فرصة عمل بنسبة مكون محلي 45% في المرحلة الأولى، و55% في المرحلة الثانية، وأكثر من 60% في المرحلة الثالثة.

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