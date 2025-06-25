إعلان

إنشاء مصنع لإنتاج سيارات جيتور في مصر باستثمارات 123 مليون دولار

11:12 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    جيتور T2 (1)
  • عرض 21 صورة
    جيتور T2 (4)
  • عرض 21 صورة
    جيتور T2
  • عرض 21 صورة
    جيتور T2 (9)
  • عرض 21 صورة
    جيتور T2 (8)
  • عرض 21 صورة
    جيتور T2 (6)
  • عرض 21 صورة
    جيتور T2 (5)
  • عرض 21 صورة
    جيتور T2 (3)
  • عرض 21 صورة
    جيتور T1 الجديدة كليًا
  • عرض 21 صورة
    جيتور t1
  • عرض 21 صورة
    جيتور t1
  • عرض 21 صورة
    جيتور t1
  • عرض 21 صورة
    جيتور t1
  • عرض 21 صورة
    جيتور T1 الجديدة كليا
  • عرض 21 صورة
    جيتور t1
  • عرض 21 صورة
    جيتور t1
  • عرض 21 صورة
    جيتور t1
  • عرض 21 صورة
    جيتور t1 الجديدة كليا
  • عرض 21 صورة
    جيتور t1 الجديدة كليا
  • عرض 21 صورة
    جيتور t1 الجديدة كليا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد جمال:

أعلن المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء، عن توقيع إتفاقية بين شركة “جيتور” العالمية للسيارات، و”مجموعة القصراوي للسيارات” لإنشاء مصنع جديد لتصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح المجلس الإعلامي في إنفوجراف له عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، أن هذه الاتفاقية تأتي بعد سلسلة من الاتفاقيات المماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية.

وتمثل هذه الخطوة إضافة جديدة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، بتكلفة استثمارية تبلغ 123 مليون دولار، ويوفر نحو 1500 فرصة عمل بنسبة مكون محلي 45% في المرحلة الأولى، و55% في المرحلة الثانية، وأكثر من 60% في المرحلة الثالثة.

تجميع سيارات جيتور T1 و T2 في مصر

اقرأ أيضًا..

"سيارات أكل العيش".. سيارة 8 راكب "زيرو" بـ546 ألف جنيه

تعرف على أعراض تلف "ماستر الفرامل" بالسيارة وخطورة قيادتها قبل إصلاحه

في يونيو.. مواصفات وأسعار أرخص سيارة "أوتوماتيك" بمصر

جيتور T1 جيتور T2 السيارات الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة