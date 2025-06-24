"أوبر" تعلن دخول خدمة سيارات بدون سائقين إلى مدينة جديدة

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة أوبر الأمريكية لخدمات النقل الذكي اليوم، الثلاثاء، عن بدء خدمة السيارات ذاتية القيادة بدون سائقين بالتعاون مع شركة وايموالتابعة لشركة ألفابت، في شوارع مدينة أتالانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

ويأتي إعلان أوبر ووايمو عن بدء الخدمة الجديدة، بعد ساعات قليلة من إعلان شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، عن إطلاق خدمات نقل الركاب بسيارات ذاتية القيادة تجريبًا في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ووفقًا للمعلن فإن 10 سيارات تسلا "Model Y" انطلقت في شوارع أوستن لتقديم خدمات نقل الركاب مسبوق الدفع بشكل ذاتي وبدون سائقين.

وبدأت تسلا خدماتها لركاب محدودين وذلك برفقة جهاز مراقبة للسلامة من "تسلا" في مقعد الراكب الأمامي، بينما سيكون مقعد السائق فارغًا.

وكانت كل من أوبر ووايمو أعلنتا بحسب وكالة "رويترز" لأول مرة في سبتمبر الماضي عن خدمة أتلانتا عبر تطبيق أوبر للتنقل عبر مساحة 168 كيلومترًا مربعًا.

ويعمل في شوارع أوستن حاليًا وفقًا لـ"العربية دوت نت" 100 سيارة وايمو يمكن طلبها عبر منصة أوبر لاستدعاء السيارات، ومن المقرر انضمام عشرات السيارات الأخرى لخدمة سكان أتالانتا.

وأوضحت أوبر أن مستخدمي السيارات ذاتية القيادة سيتم محاسبتهم وفقًا لنفس التعرفات المخصصة لخدمات "UberX" و"Uber Comfort" و"Uber Comfort Electric".

وتمتلك "وايمو" منفردة أكثر من 1.500 سيارة تجري أكثر من 250 ألف رحلة أسبوعيًا في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وفينيكس وأوستن.

ويأتي التعاون بين أوبر ووايمو بعدما تخلت "أوبر" عن قسمها الخاص بالسيارات ذاتية القيادة في 2020 لتقليل استنزاف السيولة والتركيز على أعمالها الأساسية، بما في ذلك خدمات طلب السيارات وتوصيل الطعام، بعد وفاة أحد المشاة عام 2018 بعدما صدمته سيارة أوبر ذاتية القيادة.

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