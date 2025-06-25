سيارة مستعملة "كسر زيرو" من تويوتا بضمان الوكيل.. سعر ومواصفات

كتب - محمود أمين:

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، خدمة "أوتومارك" لبيع وشراء واستبدال السيارات مستعملة بضمان الوكيل عبر الموقع الرسمي للشركة.

ويتوفر في الوقت الحالي عبر موقع تويوتا إيجييبت على شبكة الإنترنت، مجموعة من سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع، ومن بينها سيارة "تويوتا CHR" كروس أوفر.

وبحسب المعلن فإن السيارة تويوتا CHR المطروحة للبيع موديل 2022 الفئة الأعلى، وقطعت مسافة 22.685 كم.

وتتاح النسخة المستعملة من CHR المتاحة حاليا بموقع تويوتا إيجيبت بسعر مليون و 320 ألف جنيه، ويمكن معاينتها في فرع تويوتا مصر بكايرو فيستفال.

وتؤكد تويوتا إيجيبت أن السيارات المستعملة المعروضة للبيع عبر خدمة "أوتومارك" يتم تقييمها وفق 99 نقطة فحص لضمان سلامة السيارة وجودتها.

تقدم السيارة بطول 4390 مم، عرض 1795 مم، قاعدة عجلات بطول 2640 مم، بينما ترتفع السيارة عن الارض 1555 مم.

السيارة مزود بمحرك تربو سعة 1200 سي سي، يولد قوة 113 حصان، عزم أقصى 185 نيوتن. متر بين 1500 و4000 لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

أنظمة الأمان والسلامة بنسخة C-HR تضم نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD ، نظام الفرامل المساعدة BA ، نظام المساعدة على صعود المرتفعات، نظام التحكم في ثبات السيارة، مع 7 وسائد وستائر هوائية، كاميرا الرجوع للخلف.

تضم مقصورة CH-R عجلة قيادة متعددة المهام، شاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم توصل الهواتف الذكية عبر تطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، متصل بست مكبرات صوت، مع توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا – بلوتوث.

كما تمتلك السيارة مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مقعد كهربائي للسائق، المقاعد الامامية مجهزة بخاصية التسخين، شاشة معلومات لعرض البيانات أمام السائق قياس 4.2 بوصة.

سيارة تويوتا مزودة بنظام إضاءة من الليد بالمصابيح الامامية والخلفية، مع مصابيح ضباب أمامية وخلفية، بالإضافة إلى إضاءة داخل المقصورة يمكن التحكم بها بأكثر من لون.

تقدم السيارة مع عجلات رياضية قياس 17 بوصة ، مرايات جانبية تنضم اوتوماتيكياً، مفتاح يعمل بالبصمة، إدارة وايقاف المحرك بضغطة زر.

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