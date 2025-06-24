"سيارات أكل العيش".. سيارة 8 راكب "زيرو" بـ546 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

تقدم شركة المنصور للسيارات، وكلاء علامة شيفرولية في مصر السيارة الفان المجهزة بـ8 مقاعد شيفرولية N300 والتي يتم تسويقها أيضًا باسم "MOVE"، التي تناسب الأعمال مثل نقل الركاب أو سيارات فان مغلقة للشحن.

شيفرولية N300 تقدم من فئة واحدة مقابل 546.500 جنيه، تعتمد شيفرولية N300 محلية الصنع والتي تصنف كأرخص سيارة ركوب بمصر وتتسع مقصورتها الداخلية لثمانية ركاب، على محرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصان، عزم أقصى 108 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة يدوي من 5 نقلات.

يبلغ طول سيارة شيفرولية 4.005 مم، و1.620 مم للعرض، أما الارتفاع 1.900 مم، قاعدة عجلات بطول 2700 مم، تقدم بعجلات قياس 14 بوصة، مساحة تخزين خلفية تصل لـ1225 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

تقدم سيارة شيفرولية بمساحات داخلية واسعة فتأتي بسبع مقاعد، وبمقصورة واسعة، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين أكبر.

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