في يونيو.. مواصفات وأسعار أرخص سيارة "أوتوماتيك" بمصر

كتب - محمود أمين:

تقدم السيارة بروتون ساجا فيس ليفت موديل 2025 المصنعة محليًا خلال يونيو الجاري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 670.000 جنيه.

وتعد سيارة بروتون أرخص سيارة سيدان مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي في مصر؛ نستعرض مواصفاتها فيما يلي:

تعتمد ساجا على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

تقدم ساجا 2025 بباقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

من أبرز تجهيزات ساجا أيضًا زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر.

تمتلك السيارة الماليزية وسائل ترفيه أبرزها مشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

اقرأ أيضًا:

أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2025 الجديدة بمصر

بعد طرحها في مصر لأول مرة.. شانجان Eado Plus تنافس 4 سيارات بقوة

بالصور.. بي إم دبليو تطلق السيارة الأقوى في تاريخها