تعرف على أعراض تلف "ماستر الفرامل" بالسيارة وخطورة قيادتها قبل إصلاحه

القاهرة - (مصراوي):

تعد اسطوانة الفرامل أو ما يعرف بـ"ماستر الفرامل" من مكونات نظام الفرملة بالسيارة، إذ يعمل على إنتاج الضغط الهيدروليكي الذي يمكن السيارة من التوقف عند الضغط على دواسة الفرامل.

وبمرور الوقت ونتيجة الاستخدام المتكرر أو الشاق للسيارة، قد يتعرض هذا الجزء الحساس للتلف، ما يهدد أمان السيارة ويعرض السائق والركاب لمخاطر حقيقية ترقى إلى حوادث قاتلة.

وهناك بعض الأعراض تشير إلى تلف "ماستر الفرامل" يمكن التعرف عليها في التقرير الآتي:

1. فرامل "أسفنجية"

من الأعراض الشائعة عند تلف "ماستر الفرامل" انخفاض دواسة الفرامل بشكل كبير، أو شعور السائق أن الدواسة أصبحت مثل الإسفنج عند الضغط عليها.

2. استجابة متأخرة للفرامل

عرض آخر عند تلف الماستر يتمثل في تأخر الفرامل في إيقاف السيارة، أو اضطرار السائق إلى الضغط بشكل متكرر على الدواسة لإيقاف السيارة.

3. انخفاض مستوى زيت الفرامل

عند ملاحظة السائق انخفاض مستوى زيت الفرامل، فقد يكون السبب تآكل داخلي في الماستر يسمح بتسرب السائل داخليًا.

4. إضاءة لمبة الفرامل

إنارة لمبة تحذير الفرامل في لوحة العدادات قد يشير إلى انخفاض الضغط في نظام الفرامل، أو نقص في السائل، وكلاهما قد يكون ناتجًا عن تلف في الماستر.

5. تسرب زيت خلف دواسة الفرامل

وجود آثار زيت بالقرب من دواسة الفرامل داخل المقصورة قد يدل على تسرب داخلي في الماستر سلندر، ويتطلب فحصًا فوريًا.

6. اهتزاز دواسة الفرامل أثناء الفرملة

رعشة غير معتادة في الدواسة أثناء استخدام الفرامل قد تكون مؤشرًا على خلل في توزيع الضغط بسبب ضعف أداء الماستر.

ويحذر خبراء الصيانة ووسائل الأمان بأن إهمال هذه الأعراض قد يؤدي إلى فقدان كلي للفرامل في بعض الحالات، لذلك ينصح بالتوجه فورًا إلى مركز صيانة معتمد لفحص نظام الفرامل واستبدال القطعة التالفة إذا لزم الأمر.