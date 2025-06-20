منافسي شانجان CS55 Plus بعد تجميعها لأول مرة في مصر

كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، عن النسخة محلية الصنع من السيارة CS55 Plus الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

يتم تجميع سيارة شانجان الجديدة بمصنع الشركة بمدينة السادات، وتقدم بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و50 ألف جنيه للفئة ELITE الأولى، ومليون و180 ألف جنيه للفئة PREMIUM الأعلى تجهيزًا.

ومع طرح نسخة مجمعة محليًا من شانجان CS55 Plus بأسعار تنافسية وأقل من مثيلاتها المستوردة بـ 185 ألف جنيه، يبحث العديد من المواطنين المقبلين على الشراء عن السيارات المتواجدة بنفس الفئة السعرية.

ويمكنك من خلال التقرير التالي التعرف على هذه السيارات:

نيسان جوك

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا 1.218.000 جنيه.

تعتمد نيسان الجديدة على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

ستروين C3 AirCross

تقدم ستروين C3 AirCross في مصر بأسعار رسمية تبدأ من مليون و225 ألف جنيه للفئة القياسية، و مليون و370 ألف جنيه للفئة الثانية.

تأتي السيارة ستروين C3 AirCross الجديدة مزودة بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصى 205 نيوتن متر .

وتتمكن السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، و يأتي معدل استهلاك السيارة من البنزين في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

أوبل كروس لاند

تتوفر أوبل كروس لاند الجديدة فى السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات Topline وسعرها الرسمي مليون 350 ألف جنيه.

تعتمد أوبل كروس لاند على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات.

رينو داستر

تتوفر رينو داستر في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة في السوق المصري تبدأ من 1,224,900 جنيه للفئة الأولى، و 1,324,900 جنيه للثانية، و1,399,900 جنيه للثالثة.

جاءت رينو داستر الجديدة بمحرك تربو سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

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