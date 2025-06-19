رسميًا.. طرح شانجان UNI-V الجديدة لأول مرة في مصر (أسعار ومواصفات)

القاهرة - (مصراوي):

طرحت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، السيارة UNI-V الجديدة لأول مرة في السوق المحلي.

تقدم شانجان UNI-V ليفت باك موديل 2025 في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و300 ألف جنيه.

تمتلك شانجان UNI-V هيكلًا بطول 4.680 مم، وعرض 1.838 مم، وارتفاع إجمالي 1.430 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,750 مم، وتقف على إطارات رياضية قياس 18–19 بوصة.

تعتمد النسخة المقدمة محليًا من UNI-V على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن·متر، ويرتبط بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 سرعات.

تستطيع سيارة شانجان استنادًا إلى قوة محركها أن تنطلق من الثبات إلى 100 كم/س في 7.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 205 كم في الساعة.

تأتي UNI-V بباقة من أنظمة الأمان أبرزها 6 وسائد هوائية وأنظمة ABS وEBD وTSC و HHC وESC، بالإضافة إلى نظام تثبيت كهربائي Auto‑Hold، ونظام BSM لمراقبة النقاط العمياء.

تمتلك السيارة مقصورة معززة بالعديد من وسائل المساعدة والراحة، في مقدمتها شاشة تحكم لمسية 10.25 بوصة وشاشة عدادات بقياس 10.3 بوصة، وتكييف أوتوماتيك ومقاعد قابلة للتحكم كهربائية مع تهوئة.

زودت السيارة أيضًا بمفتاح ذكي وفتحة سقف بانورامية، ونظام معلومات Apple CarPlay، Android Auto، Wi‑Fi، بلوتوث، ومثبت سرعة تكيفي.

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