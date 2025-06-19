كاليفورنيا - (أ ب):

تستعد شركة أمازون لإنتاج ما يصل إلى 10 آلاف سيارة أجرة ذاتية القيادة سنويا في مصنع ضخم قرب وادي السيليكون، في إطار استعدادها لمنافسة شركة وايمو، الرائدة في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

ويسعى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير إيلون ماسك، هو الآخر أيضا للدخول في سباق السيارات ذاتية القيادة.

يذكر أن المصنع المخصص لإنتاج سيارات الأجرة ذاتية القيادة، الذي تبلغ مساحته 220 ألف قدم مربع (نحو 20440 مترا مربعا) والذي أُعلن عنه الأربعاء، يمثل مرحلة جديدة في مساعي شركة أمازون للتوسع في هذا المجال التقني المتقدم، والذي بدأت ملامحه تتشكل في عام 2009 عندما تم إطلاق شركة وايمو كمشروع سري داخل شركة جوجل.

وبدأت أمازون في التوجه نحو هذا السوق منذ خمس سنوات عندما أنفقت 1.2 مليار دولار للاستحواذ على شركة زوكس الناشئة في مجال القيادة الذاتية، والتي ستكون العلامة التجارية وراء خدمة سيارات الأجرة ذاتية الأجرة، التي تخطط لبدء نقل العملاء في لاس فيجاس في أواخر هذا العام قبل التوسع في سان فرانسيسكو العام المقبل.

وتسعى شركة زوكس، التي تأسست في عام 2014، إلى اللحاق بشركة وايمو، التي بدأت تشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة في فينيكس منذ نحو خمس سنوات، ثم بدأت في تقاضي رسوم على الرحلات في سان فرانسيسكو عام 2023، قبل أن تتوسع إلى كل من لوس أنجليس وأوستن في ولاية تكساس.

وتقول شركة وايمو إنها وفرت بالفعل أكثر من 10 ملايين رحلة مدفوعة، في الوقت الذي لا تزال فيه شركات منافسة محتملة مثل أمازون وتسلا تعمل على ضبط تقنيات القيادة الذاتية لديها، إلى جانب مواجهة تحديات أخرى مثل كيفية توسيع أسطولها من المركبات.