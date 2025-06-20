قائمة بسيارات شانجان الصينية في مصر بعد طرح 3 طرازات جديدة

كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، عن ثلاث طرازات جديدة بالسوق المصري وهي النسخة محلية الصنع من السيارة CS55 Plus و UNI-V و Eado Plus لأول مرة بالسوق المحلي.

ومع طرح السيارات الجديدة لعلامة شانجان بالسوق المصري لأول مرة، يبحث العديد من المواطنين عن الطرازات المتوفرة للعلامة الصينية بالسوق المصري خلال شهر يونيو الجاري.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أسعار ومواصفات سيارات شانجان في مصر:

شانجان UNI-T

اخفضت أسعار السيارة يوني-تي الكروس أوفر بنسب تراوحت بين 35 ألف جنيه على الفئة الأولى، 45 ألف جنيه على الفئة الثانية، و50 ألف جنيه على الفئة الثالثة.

ومع تطبيق الأسعار الجديدة يصبح سعر الفئة الأولى 1.350.000 جنيه، 1.450.000 جنيه للثانية، 1.550.000 جنيه.

شانجان CS55 بلس

تقدم النسخة المستوردة من CS55 بلس بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من 1.235.000 جنيه للفئة الأولى، الفئة الثانية تأتي بسعر 1.340.000 جنيه، أما الفئة الثالثة بسعر 1.410.000 جنيه.

أما نسخة التجميع المحلي تبدأ أسعارها من مليون و50 ألف جنيه للفئة ELITE الأولى، ومليون و180 ألف جنيه للفئة PREMIUM الأعلى تجهيزًا.

شانجان Eado Plus

تتوفر شانجان Eado Plus الجديدة ثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و50 ألف جنيه للفئة ELITE ومليون 150 ألف جنيه للفئة PREMIUM ومليون 250 ألف جنيه للفئة FLAGSHIP.

تعتمد شانجان Eado Plus على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 178 حصان، مع عزم دوران بالغ 300 نيوتن.متر، وناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات.

شانجان UNI-V

تقدم شانجان UNI-V ليفت باك موديل 2025 في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و300 ألف جنيه.

تعتمد النسخة المقدمة محليًا من UNI-V على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن·متر، ويرتبط بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 سرعات.

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