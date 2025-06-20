ويليامز يجدد عقد مديره جيمس فاولز

لندن - (د ب أ):

وقع جيمس فاولز، مدير فريق ويليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، عقدا جديدا لمدة طويلة مع فريقه الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فاولز الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ46 غدا الجمعة، انضم إلى ويليامز عام 2023 بعد أكثر من عقدين في فريق مرسيدس.

وخلال فترة تواجده في مرسيدس، كان فاولز عضوا أصيلا في تسع بطولات العالم لفئة الصانعين ، كما أنه مصمم على مساعدة فريق ويليامز صاحب المركز الخامس في ترتيب الصانعين بالموسم الحالي، على استعادة أمجاده.

وقال فاولز : "لقد منحني ذلك الفريق الكثير من الذكريات الرائعة ونحن متحدون من أجل بناء إرثنا الخاص والفوز ببطولة العالم مجددا".

وأضاف: "خلال العامين الماضيين ركزنا على وضع أسس راسخة للفريق ولدينا الآن منصة ننطلق منها نحو المجد في السنوات المقبلة".