جنوب أفريقيا تقترب من العودة لاستضافة سباقات فورمولا-1

ميونخ - (د ب أ):

اقتربت جنوب أفريقيا خطوة أخرى نحو عودة محتملة لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بعد تحديث مضمار كيالامي لاستضافة مثل هذه السباقات، إذا قامت بتنفيذ التحسينات المطلوبة.

واستضاف مضمار كيالامي سباقات الجائزة الكبرى حتى عام 1993، ويرغب مسؤولو فورمولا-1 في العودة لأفريقيا في إطار التوسع الجاري للرياضة.

ومن بين الخيارات المحتملة لجنوب أفريقيا لاستضافة سباقات فورمولا-1 ، هي مسار في شوارع كيب تاون أو العودة إلى مضمار كيالامي. وتشير التقارير إلى أن رواندا أبدت أيضا اهتماما كبيرا، وتخطط لبناء مضمار خاص بها إذا حصلت على الموافقة.

في كيالامي، وافق الاتحاد الدولي للسيارات على خطط مالكي المضمار لتحديثه من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وهو ما يسمح باستضافة سباقات فورمولا-1.

وذكر مسؤولو مضمار كيالامي أن التعديلات المطلوبة، مثل تحسين الحواجز الجانبية، ومناطق الهروب (المساحات المفتوحة المحيطة بالمنعطفات)، ونظام تصريف المياه، والأسوار، سيتم تنفيذها في حال تم اختيار كيالامي كموقع مفضل لاستضافة سباق فورمولا-1 في أفريقيا.

ونقلت تصريحات عن توبي فينتير، مالك المضمار، يقول فيها "هذه لحظة فارقة لرياضة المحركات في جنوب إفريقيا"، مشيرا إلى أن عودة فورمولا-1 لجنوب أفريقيا هو الخطوة التالية.

وأضاف :" مستعدون لعودة فورمولا-1 على الأراضي الأفريقية".

وتم بناء المضمار الأصلي لكيالامي في 1961 فيما تم بناء المضمار بشكله الحالي في 1991.

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