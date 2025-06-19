قبل الشراء.. كيف تختار الشاحن المنزلي للسيارة الكهربائية؟

برلين - (د ب أ):

يعتبر الشاحن الجداري (Wallbox) من أهم التقنيات، التي تم تطويرها خصيصا لتسهيل عملية شحن السيارات الكهربائية وتوفير الوقت والتكاليف.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن الشاحن الجداري يتميز بتوفير شحن سريع وموثوق على مدار الساعة في المنزل أو المرآب أو تحت المظلة، ما يوفر الكثير من الوقت والمال على المدى الطويل.

مدة الشحن

وأضافت المجلة الألمانية أن مدة الشحن تعتمد على سعة البطارية وقدرة شاحن السيارة الداخلي، على سبيل المثال، يحتاج شحن بطارية بسعة 55 كيلووات ساعة إلى نحو 5 ساعات، في حين أن شحن بطارية بسعة 100 كيلووات ساعة قد يستغرق 9 ساعات، مع مراعاة أن هذه البيانات تقريبية وقد تختلف بحسب حالة البطارية وكفاءة نظام الشحن.

كما يجب احتساب خسائر الطاقة أثناء الشحن؛ إذ لا تنتقل جميع الطاقة من الشاحن إلى البطارية.

أيهما أفضل .. 11 أم 22 كيلووات؟

وبالنسبة لمعظم مالكي السيارات الكهربائية، يكفي استخدام شاحن جداري بقدرة 11 كيلووات، خصوصا عند الشحن الليلي. وفي المقابل، يمكن للشاحن الجداري بقدرة 22 كيلووات تقليل وقت الشحن إلى النصف، بشرط أن تدعم السيارة هذه القدرة، علما بأن ليست جميع السيارات تدعم الشاحن بقدرة 22 كيلووات؛ لذا يجب التأكد قبل الشراء.

وبشكل عام، كلما كان الشحن أبطأ، كان ذلك أكثر لطفا على البطارية ويُطيل عمرها الافتراضي.

ولاختيار الشاحن الجداري المناسب، أوصت "أوتو تسايتونج" باتباع المعايير المهمة التالية عند الشراء:

القدرة وسرعة الشحن: يجب تحديد مدى سرعة شحن السيارة المطلوبة. وتقدم الأنظمة عادةً قدرات تتراوح بين 3.7 و22 كيلووات. ومن المهم أن تتوافق قدرة الشحن مع السيارة ونظام الكهرباء المنزلي.

التوافق مع السيارة: معظم أنظمة الشاحن الجداري تدعم مقبس Type-2، ولكن بعض الطرازات القديمة قد تتطلب مقابس مختلفة. كما يجب الانتباه إلى طول كابل الشحن ومدى ملاءمته للسيارة.

التركيب والتوصيل: يجب أن يتم تركيب المحطة من قبل فني كهربائي معتمد. ومن المهم الاستفسار عن تكاليف التركيب، والاطلاع على برامج الدعم والمقارنة بين العروض.

ميزات الأمان: ينبغي أن يوفر الشاحن الجداري حماية من الزيادة في الجهد، وأن يكون مزودا بمستشعرات حرارة وقاطع تيار متبقي. ولمنع الاستخدام غير المصرح به، يُفضَّل وجود نظام إدارة للمستخدمين.

الوظائف الذكية: تتيح بعض الشواحن الجدارية وظائف ذكية للتحكم عبر تطبيقات أو إدارة الحمولة أو التكامل مع أنظمة المنازل الذكية، مما يسهم في تحسين استهلاك الطاقة وإدارة عملية الشحن بكفاءة.

الجاهزية المستقبلية: ومن المهم اختيار شاحن جداري يمكن استخدامه مع سيارة جديدة مستقبلا أو دمجه ضمن نظام إدارة الطاقة المنزلي لاحقا.