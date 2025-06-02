كتب - محمود أمين:

قبل أيام، أعلنت شركة "بي واي دي" BYD الصينية الرائدة في صناعة السيارات، عن تخفيض عدد من سياراتها في السوق الصيني الأكبر بالعالم بنسب وصلت إلى 34%، لتشعل حرب أسعار مع منافسيها داخل وخارج الصين.

وكانت بي واي دي Seagull هاتشباك من أبرز السيارات التي تراجعت أسعارها، إذ انخفضت النسخة الكهربائية بمقدار 20 % لتقدم بسعر رسمي جديد 55.800 ألف يوان ما يعادل (386.590 جنيه مصري).

كما قررت الشركة الصينية تخفيض أسعار النسخة الأعلى الهجينة القابلة للشحن من Seagull بقيمة 34% لتقدم مقابل 102.800 يوان أي ما يعادل (709.081 جنيه مصري).

وأوضحت شبكة "CNBC" الأمريكية نقلًا عن خبراء، أن التخفيضات المعلنة بأسعار سيارات العلامة byd موجهة إلى المستهلكين داخل السوق الصيني فقط.

ويعتمد الطراز الجديد من سي جل على منصة إي بلاتفورم 3، دون تغيير في الأبعاد عن الجيل السابق، مع تحسينات في التصميم الخلفي، أبرزها استبدال الشعار الكامل بشعار "BYD" فقط.

كما تم إضافة تجهيزات جديدة للسيارة مثل تعديل كهربائي للمقاعد الأمامية، وشاحن لاسلكي، ودعم التحديثات الهوائية ، ونظام معلوماتي قائم على شاشة 10.1 بوصة قابلة للدوران.

ويتميز هذا الطراز بمحرك كهربائي دائم المغناطيس بقدرة 55 كيلوواط (74 حصانًا) وعزم دوران 135 نيوتن.متر، مع تسارع من 0 إلى 50 كم/س خلال 4.9 ثوانٍ، إضافة إلى دعم الشحن السريع (30% إلى 80% خلال 30 دقيقة).

وتتوافر السيارة بي واي دي سي جيل موديل 2024 في السوق المصري عبر عدد من شركات الاستيراد وتجار السيارات الكهربائية بأسعار تتراوح بين مليون و150 ألف جنيه وحتى مليون و280 ألف جنيه.

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