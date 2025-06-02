أحدث سيارة كروس أوفر في مصر.. تقدم بأقل من 950 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

قدمت شركة كايي موتور إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة الصينية كايي في السوق المصري، سيارة Kaiyi X3 Pro للمرة الأولى محليًا، والتي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة، وباتت تنافس في هذه الفئة تحت المليون جنيه.

نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة التفصيلية:

تنتمي Kaiyi X3 Pro لفئة السيارات الكروس أوفر تحت المدمجة، ويتم إنتاجها بالكامل في مصانع شركة شيري الصينية، ومن المقرر دخولها السوق المصري عبر الوكيل المحلي كايي موتور إيجيبت.

تعتمد السيارة على محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT مزود بنظام نقل محاكي لتسع سرعات، كما تقدم فئتها الأولي بمحرك تنفس طبيعي بنفس السعة يولد 118 حصان.

يبلغ طول السيارة 4400 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1831 ملم، وارتفاعها 1653 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2632 ملم، وخلوص أرضي يبلغ 158 ملم.

تتضمن السيارة أربع وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر، والفرامل المانعة للانغلاق ABS مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، إلى جانب مساعد الصعود على المنحدرات، وكاميرات بزاوية 360 درجة، وحساسات خلفية.

تُطرح السيارة محليًا بفئتين، الفئة الأولى بسعر 945 ألف جنيه، الفئة الثانية بسعر 995 ألف جنيه.

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