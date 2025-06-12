تخفيض هيونداي ستاريا الهجينة موديل 2025 بقيمة 240 ألف جنيه بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة "ستاريا" Staria الـMPV متعددة الأغراض موديل 2025 بقيمة 240 ألف جنيه خلال شهر يونيو الجاري.

ووفقًا لأحدث قائمة سعرية معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الكورية، أصبحت ستاريا HEV الهجينة التي تتوفر بفئة تجهيزات واحدة تباع بعد التخفيض بسعر رسمي 3.550.000 جنيه بدلًا 3.790.000 جنيه.

تتوفر ستاريا 2025 لعملاء هيونداي في مصر بمقصورة تتسع إلى 7 ركاب ومقاعدها قماشية، مع إمكانية طي الصف الثاني من المقاعد وتحريكه للأمام والخلف لسهولة دخول الركاب للسيارة.

تصميم هيونداي ستاريا الخارجي

مصابيح ستاريا الأمامية هالوجين، مع خاصية الإضاءة النهارية ليد LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وسبويلر خلفي.

محرك هيونداي ستاريا

تعتمد ستاريا على بمحرك Smartstream G1.6 بنزين يعمل بالحقن المباشر مع شحن توربيني (T-GDi)، مع عزم دوران 27.0 KGF/M وقوة 160 حصان.

عوامل أمان هيونداي ستاريا

تتوفر ستاريا بنظام فرامل ABS مضاد للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، نظام الاتزان الالكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وخاصية إيقاف السيارة بعد التصادم، ووسائد هوائية للسائق – والراكب الامامي.

مقصورة هيونداي ستاريا

مقصورة ستاريا مزود بشاشة عدادات مقاس 4.2 بوصة، وشاشة وسطية مقاس 3.8 بوصة، يمكن التحكم من خلالها في الراديو، مع إمكانية توصيل USB، أو توصيل الهاتف من خلال البلوتوث، مع 4 مكبرات للصوت، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة المهام قابلة للإمالة والامتداد، ومكيف هواء يدوي.

قيادة هيونداي ستاريا بالحركة الكهربائية

الموتور الكهربائي بالسيارة يوفر مستوى مقبولا من الراحة في القيادة بفضل تقنية الأداء المحسنة، ويتم التحكم في اهتزاز السيارة لضمان سلاسة التسارع، مع تحسن أداء التحكم لضمان الثبات عند الانعطاف والاستدارة.

ويعمل نظام المساعدة في التحكم بالمراوغة كهربائيًا (e-EHA) على تعزيز ثبات السيارة والحد من مخاطر الاصطدام من خلال وضع ضغط جانبي على الإطارات.

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