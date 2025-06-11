كيا مصر تحذر المقبلين على الشراء من هذه السيارات.. التفاصيل

كتب - محمد جمال:

حذرت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات (EIT)، الوكيل الحصري لعلامة كيا في مصر، عملائها في السوق المصري من السيارات المستوردة بطرق غير رسمية.

وقالت الشركة في بيان، إن سيارات كيا المستوردة بطرق غير رسمية ويتم تعديل مواصفاتها، خصوصًا في أنظمة الدوائر الكهربائية ووحدات التحكم الداخلية، قد يؤدي ذلك إلى أعطال جسيمة تؤثر سلباً على الأداء والسلامة.

وأضافت كيا، أن هذه السيارات لا تتمتع بأي ضمان رسمي داخل مصر، ما يعرض مالكيها لتحمل تكاليف الصيانة والإصلاح بالكامل دون أي دعم من الشركة المصنعة.

ونوهت الشركة عن أهمية الشراء من الوكيل الرسمي للعلامة بمصر، بأن الطرازات المتاحة لدى الوكيل تتمتع بضمان المصنع الكامل لمدة 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر، أيهما أقرب.

وأضحت أن السيارات المباعة بشكل رسمي تتمتع كذك بخدمات صيانة معتمدة وقطع غيار أصلية تضمن أعلى مستويات الأداء والاعتمادية، بالإضافة لعروض حصرية للتمويل والتأمين مخصصة لعملاء كيا عبر EIT.

يأتي تحذير كيا لعملائها بمصر خلال الساعات الماضية بالتزامن مع طرح الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات (EIT)، السيارتان كارنفال وسورينتو 2025 هايبرد الجديدتين بمصر.

اقرأ أيضًا:

بلومبرج.. مصر تسعى لزيادة إنتاج السيارات المحلية إلى 260 ألف سيارة بحلول 2026

24% زيادة بعدد المركبات الجديدة التي انضمت لشوارع مصر في مايو

نيسان تتصدر تراخيص السيارات في مصر خلال مايو بـ2500 سيارة