كيا كارنفال وسورينتو "هايبرد" الجديدة رسميًا في مصر.. أسعار ومواصفات

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات (EIT)، الوكيل الحصري لعلامة كيا في مصر، عن الطرح الرسمي لطرازي كيا كارنفال 2025 وكيا سورينتو 2025 بنسختيهما الهجينة (هايبرد) في السوق المصري.

وقالت الشركة إن هذا الإطلاق خطوة جديدة في مسار كيا نحو تقديم حلول تنقل مستدامة، حديثة، وآمنة، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والراحة العائيلة

تقدم كيا سورينتو 2025 هايبرد 7 راكب في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 3.499.900 جنيه.

وتتاح كيا كارنفال 2025 هايبرد 8 راكب في السوق المصري أيضًًا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 3.799.900 جنيه

تعتمد كيا كارنفال وسورينتو 2025 هايبرد على محرك بنزين تيربو سعة 1600 سي سي متصل بمحرك كهربائي حديث، يولدان معًا قوة إجمالية تصل إلى 240 حصان وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات متصل بالمحرك الكهربائي

بفضل هذه التكنولوجيا المتطورة، تستطيع السيارتان قطع أكثر من 1000 كيلومتر بخزان وقود واحد، مما يجعلهما من أكثر الخيارات كفاءة واعتمادية في السوق المصري.

تأتي كيا كارنفال وسورينتو 2025 هايبرد بخامات داخلية راقية مثل جلد النابا الفاخر، كما تم تصميم المساحات الداخلية بعناية لتوفير أقصى درجات الراحة للعائلات، فضلًا عن تطوير تصميم المقصورة ليجمع بين الأناقة العصرية والوظائف الذكية، والإضاءة الأمامية الجديدة بتقنية LED Matrix والخطوط الديناميكية على غطاء المحرك والجوانب تضيف مزيداً من الشياكة والهيبة للسيارتين.

تأتي السيارتان الجديدتين بشاشات رقمية مزدوجة 12 بوصة (لوحة عدادات رقمية وشاشة نظام معلومات وترفيه)، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (Head-Up Display) لزيادة تركيز السائق على الطريق، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة.

كما يتوفر بكلاهما مرآة داخلية رقمية (Digital Central Mirror) مزوّدة بكاميرا لتحسين الرؤية الخلفية في جميع الظروف، ومصابيح LED Matrix الذكية للإضاءة المتكيفة حسب الطريق.

وتمتلك السيارتان نظام صوت فاخر من BOSE يضم مكبرات صوت عالية الجودة لتجربة صوتية غامرة داخل المقصورة، تصميم جديد بالكامل يعكس فلسفة كيا "Opposites United"، التي تجمع بين الجرأة والديناميكية، مع تقديم السورينتو الجديدة بتقنية تحريك السيارة عن بعد من خلال الريموت الخاص للخروج من الاصطفاف بسهولة و يسر ((Remote Smart Parking Assist.

تأتي كيا كارنفال وسورينتو 2025 هايبرد بعدد من وسائل الأمان المتطورة أبرزها، 6 وسائد هوائية لحماية السائق و الركاب و جانبية و ستائر بالإضافة إلى جميع أنظمة الفرامل و التحكم الالكتروني، وتصميم هيكلي معزز لامتصاص الصدمات وتوفير أعلى مستويات الأمان للركاب، وتصنيف 5 نجوم في اختبارات السلامة العالمية Euro NCAP، مما يعزز الثقة في حماية الركاب في جميع الظروف.

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