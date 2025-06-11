بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

كتب - محمد جمال:

كشف مصدر مسؤول في شركة بيراميدز المصرية لتصنيع الإطارات والمطاط، عن الموعد الجديد لطرح إطارات سيارات الركوب "الملاكي" التي تنتجها الشركة بمصنعها في المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد.

وكانت بيراميدز أعلنت في يونيو 2024، عن بدء طرح إطارات سيارات الركوب قبل نهاية العام، ولكن لأسباب وصفتها الشركة باللوجستية تم تأجيل موعد تقديم الإطارات الجديدة بالسوق المحلي لوقت لاحق.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"مصراوي" إن الشركة بدأت إنتاج إطارات السيارات الملاكي بالفعل منذ قرابة عام، ولكن جميع ما يتم إنتاجه بالمصنع الآن موجه للتصدير إلى الخارج.

وأوضح أن الشركة لديها التزامات واتفاقيات خارجية مبرمة بالفعل لتصدير كل ما ينتجه مصنع بورسعيد من إطارات السيارات "الملاكي" وذلك حتى نهاية العام 2025 الجاري.

وفي يناير الماضي، أعلنت الشركة عن تصدير أول دفعة من إطارات سيارات الركوب إلى أسواق المملكة المغربية، قائلة: "بفضل من الله تصدير أول اطار لسيارات الركوب الملاكى إلى دولة المغرب، بكل فخر صنع بأيادى مصرية براند مصرى 100‎%‎".

أضاف المصدر لـ"مصراوي" أنه مع مطلع العام 2026 المقبل سيكون إنتاج شركة بيراميدز متاح بالسوق المصري، إذ من المقرر إنتاج جميع مقاسات إطارات الملاكي، ولكن سيتم طرحها في السوق بالتوالي.

وتابع بأن تصدير إطارات السيارات الملاكي خلال الفترة الماضية والذي لا يزال مستمرًا حتى نهاية العام الجاري، من أبرز ثماره توفير العملة الأجنبية "الدولار" تزامنًا مع الظروف الدقيقة التي واجهتها مصر.

كان المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة بيراميدز، أكد في تصريحات سابقة أن الشركة تنتج إطارات السيارات الملاكي بالقياسات الأكثر انتشارًا بمصر، وذلك بعدد 100 إطار يوميًا بشكل تجريبي، على أن يتم زيادة الإنتاج لاحقًا إلى 5000 إطار يوميًا.

وفي سبتمبر من العام الماضي، كشفت بيراميدز عن تفاصيل أول إطار مخصص للسيارات الملاكي والذي أطلق عليه اسم "أحمس" بقياس FG75 195/65R15، والذي كان مقرر تقديمه بالأسواق المحلية مطلع العام الجاري.

وينتج مصنع بيراميدز إلى جانب إطارات الملاكي وفقًا لرئيس مجلس إدارتها، 12 ألف إطار صب للمعدات سنويًا، و10 آلاف يوميًا لإطارات الموتوسيكل، و18 ألف قطعة بالون هواء داخلي يوميًا، و5 آلاف قطعة غيار يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج خام المطاط بقدرة 30 طن يوميًا.

يذكر أن مصر يتواجد بها حاليًا مصنعين لإنتاج الإطارات، الأول مصنع (بيراميدز) مصر ويتخصص في إطارات الجرارات الزراعية والشاحنات الخفيفة وإطارات المركبات ثلاثية العجلات "التروسيكل" و"التوكتوك"، و"الملاكي"، ومصنع (بروميتيون) المتخصص في إنتاج إطارات الشاحنات وحافلات نقل الركاب.

ويسعى مجلس الوزراء إلى تعميق إنتاج إطارات السيارات بأنواعها محليًا، وذلك بإبرام شراكات مع كبار مصنعي الإطارات بالعالم، وآخرها ما أعلنه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في ديسمبر الماضي، إذ أكد أن الصناعة لديها خطة لإنشاء مدينة لتصنيع الإطارات بتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وأحد أكبر الشركات الصينية وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة.

وبحسب بيان، ستتضمن المدينة 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام.

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