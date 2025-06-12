طرح فئة جديدة من هيونداي توسان NX4 FL هي الأرخص.. التفاصيل

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي بالسوق المصري عن طرح فئة جديدة من توسان NX4 FL الجديدة بمصر بسعر مليون و650 ألف جنيه.

وبعد انضمام فئة جديدة، أصبحت هيونداي توسان تتوفر محليًا بـ6 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون 650 ألف جنيه للفئة الأولى SHADOW، ومليون و790 ألف جنيه للفئة BLAZE، والفئة REDLINE سعرها مليون و900 ألف جنيه.

أما الفئة NIGHT سعرها الرسمي 2.100.000 جنيه، أما فئة BLACK DIAMOND سعرها 2.250.000 جنيه، والفئة NLINE (AWD) من توسان 2.425.000 جنيه.

نستعرض فيما يلي مواصفات السيارة التفصيلية :

تأتي هيونداي توسان NX4 FL بطول 4.510 مم، بينما طراز N Line يأتي بطول 4.520 مم، وعرضها 1.865 مم وارتفاعها 1.650 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.680 مم، وخلوص أرضي 170 مم.

تقف السيارة على جنوط رياضية 18 و19 بوصة؛ وبها نظام إضاءة متكامل ليد بما في ذلك إضاءة أمامية خلال النهار LED وإضاءة ارشادية LED وإشارات جانبية بالمرايات LED، وفوانيس LED خلفية واضاءة داخلية امبيانت (64) لون.

تعتمد توسان Facelift الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI بقوة 180 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

تمتلك سيارة هيونداي الجديدة خزان وقود سعة 54 لترًا، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/لتر لكل 100 كم؛ فيما مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" بسعة 503 لترًا مكعبًا.

تقدم هيونداى توسان NX4 FL بـ6 وسائد هوائية (أمامية جانبية و ستائرية)، وفرامل ABS مضادة للانغلاق ونظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وبرنامج التوازن عند المنحدرات.

كما يتوفر بالسيارة نظام المساعدة في ثبات المقطورة، وفرامل يد إلكترونية، وتعليق تلقائي لفرامل اليد الإلكترونية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات وتحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية وجهاز تحذير المسافة الجانبية.

يضاف إلى ما سبق نظام تحذير النقطة العمياء، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الأمامية ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية رؤية 360 لمحيط السيارة، وحساس مطر أتوماتيك، ونظام تحذير وتجنب الاصطدام الأمامي، وخاصية الحفاظ على القيادة في الحارة، والمحافظة على القيادة في المسار.

تقدم هيونداى توسان NX4 FL عدد من التجهيزات الداخلية منها عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد، مسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجات الحرارة، وفتحات تهوية خلفية للتكييف.

السيارة مزودة أيضًا بمقاعد خلفية قابلة للطي من الشنطة، و فرش قماش أو جلد للمقاعد الداخلية حسب تفضيل العملاء، وأعتاب داخلية كروم، ووحدة التحكم العلوية بإضاءة (LED)، وتعديل كرسي السائق كهربائيا، وتحكم كهربائي في كرسي الراكب الأمامي، وخاصية الذاكرة بكرسي السائق.

أما التجهيزات الخارجية تشمل جنوط سبور مقاس 18 (235/55)، وجنوط سبور مقاس 19 (235/50) وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل LED، ومرايات كهربائية الطي والضبط، وشبكة أمامية كروم غامق.

تم تزويد السيارة بمجموعة من وسائل الراحةأبرزها اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق من هذه الوسائل، مثبت ومحدد سرعة، ومثبت سرعة ذكي، وحساس اضاءة أتوماتيك.

تمتلك السيارة كذلك مفتاح ذكي، وإمكانية إدارة المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية 40:20:40، وشاحن USB، ومخرج كهرباء 12 فولت، وزجاج خلفي داكن اللون، وناقل الحركة الكتروني ، والتحكم في ناقل الحركة من المقود.

أما أنظمة التحكم بنظام الترفيه فالسيارة مزودة قياسيًا بشاشة 12.3 بوصة متصلة بين العدادات ونظام الترفية، وترتبط بنظام صوتي مكون من 6 سماعات، نظام الصوت BOSE مكبر صوت + 7 سماعات.

تضم السيارة أنظمة ترفيه للاستمتاع بقيادة افضل، بما في ذلك شاشة 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه، و دعم برامج Apple CarPlay/ Android Auto،و مدخل USB، و عجلة قيادة متعددة المهام، و نظام Bluetooth للهاتف، و نظام التعرف على الصوت.

تشمل الإمكانيات الإضافية للسيارة فئة N LINE، ونظام دفع رباعي للعجلات نظام HTRAC، وتجهيزات رياضية خارجية N Line Package، وشبكة أمامية رياضية كروم غامق N Line.

كما تأتي نسخة N LINE بجنوط مقاس 19" رياضية مخصصة N Line Package، ومقاعد رياضية Alcantara، وعجلة قيادة N Line، ودواسات رياضية معدنية N Line.

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