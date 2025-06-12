بعد طرح كارنفال وسورينتو الجديدتين.. أحدث قائمة سعرية لسيارات كيا بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات (EIT)، الوكيل الحصري لعلامة كيا في مصر، عن الطرح الرسمي لطرازي كيا كارنفال وكيا سورينتو بنسختيهما الهجينة (هايبرد) في السوق المصري.

ومع طرح السيارتين الجديدتين لكيا بالسوق المصري، يبحث عملاء ومحبي العلامة الكورية بالسوق المصري عن القائمة الكاملة لأسعار سيارات كيا الجديدة بمصر خلال شهر يونيو الجاري

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات كيا الجديدة:

كيا إكسيد

تراجعت أسعار كيا إكسيد كروس أوفر 2025 بقيمة 50 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها خلال الشهر الجاري من مليون و400 ألف جنيه للفئة الأولى، مليون و500 ألف جنيه للفئة الثانية، والأعلى تجهيزًا سعرها مليون و600 ألف جنيه.

كيا سبورتاج

تبدأ أسعار كيا سبورتاج الجديدة موديل 2025 في السوق المصري من مليون و800 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و920 ألف جنيه للفئة الثانية، و2 مليون و25 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الرابعة من السيارة أصبح سعرها الجديد 2 مليون و150 ألف جنيه، و2 مليون و275 ألف للفئة الخامسة.

كيا سورينتو

تقدم كيا سورينتو 2025 هايبرد 7 راكب في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 3.499.900 جنيه.

كيا كارنفال

تقدم كيا كارنفال 2025 هايبرد 8 راكب في السوق المصري أيضًًا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 3.799.900 جنيه

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