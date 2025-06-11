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ما قصة سيارة MG النادرة التي التقطت الفنانة إلهام شاهين صورة بجوارها؟

03:46 م الأربعاء 11 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إم جي MGA Austin الكلاسيكية
  • عرض 9 صورة
    إم جي MGA Austin الكلاسيكية
  • عرض 9 صورة
    إم جي MGA Austin الكلاسيكية
  • عرض 9 صورة
    إم جي MGA Austin الكلاسيكية
  • عرض 9 صورة
    إم جي MGA Austin الكلاسيكية
  • عرض 9 صورة
    إم جي MGA Austin الكلاسيكية
  • عرض 9 صورة
    إم جي MGA Austin الكلاسيكية
  • عرض 9 صورة
    إم جي MGA Austin الكلاسيكية
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القاهرة - (مصراوي):

نشرت الفنانة إلهام شاهين ألبوم صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من زيارتها الحالية إلى دولة العراق.

وظهرت شاهين بإحدى الصور في بهو فندق بابل بالعاصمة العراقية بغداد، إلى جانب سيارة MG A-Austin الكلاسيكية النادرة موديل عام 1955، والتي كانت من أسرع السيارات التي تنتجها علامة MG البريطانية.

وكان أول تقديم للسيارة MG A في معرض فرانكفورت للسيارات الذي أقيم في سبتمبر عام 1955، وأعلنت الشركة في ذلك الحين أن السيارة الجديدة هي وريث عرش إم جي TF 1600.

واقتصر إنتاج الشركة البريطانية من السيارة MG A على 82 نسخة فقط بجميع أنحاء العالم، من بينها 70 نسخة رودستر و12 سيارة كوبيه.

تعتمد السيارة على محرك مستقيم-4 1500cc بسرعة قصوى 155 كم/س، ويمكنها التسارع من الثبات إلى 97 كم في خلال 13.3 ثانية، وناقل حركة من 4 سرعات.

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السيارات الكلاسيكية إلهام شاهين سيارات إم جي
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