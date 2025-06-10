24% زيادة بعدد المركبات الجديدة التي انضمت لشوارع مصر في مايو

كتب - محمود أمين:

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن إجمالي المركبات التي تم ترخيصها "زيرو" والتأمين عليها بوحدات المرور المختلفة بأنحاء الجمهورية خلال شهر مايو الماضي.

وبحسب تقرير المجمعة المصرية الصادر بالتعاون مؤسسة الأهرام البيانات، فقد بلغ عدد المركبات التي تم ترخيصها "زيرو" 49.307 مركبة بزيادة 24.5%عن شهر أبريل.

وبلغ مجمل المركبات موديل 2022 التي صدرت لها وثائق تأمينية 2.456مركبة، و1.701مركبة موديل 2023 و5.666 مركبة موديل 2024 و36.323 مركبه موديل 2025 و3.161 مركبه موديل 2026.

سيارات الملاكى

أوضح التقرير أن عدد السيارات الركوب "الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 20.438سيارة بزيادة 30.7% عن الشهر السابق، من بينها 346سيارة موديل 2022 و693 سيارات موديل 2023 و2.420 موديل 2024 و14.676موديل 2025 و2.303 موديل 2026.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 24.677 بزيادة 19.1% عن الشهر السابق من بينها 1.916 دراجة موديل 2022 و 911 دراجة نارية موديل 2023 و 2.801 موديل 2024 و19.047 موديل 2025 ودراجتان موديل 2026.

سيارات النقل

ووصل عدد سيارات النقل خلال مايو الماضي 2.454سيارة بزيادة 23.3% عن الشهر السابق من بينها 63 سيارة موديل 2022 و 74 سيارة نقل موديل 2023 و270 سيارة موديل 2024 و 1.278 موديل 2025و769 سيارة موديل 2026.

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