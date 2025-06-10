نيسان تتصدر تراخيص السيارات في مصر خلال مايو بـ2500 سيارة

كتب - محمود أمين:

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات فى تقريرها أن عدد المركبات الجديدة التي تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها في مايو الماضي بلغ 49.307 مركبة بزيادة 24.5% عن أبريل.

وأوضح تقرير المجمعة المصري الذي ينشر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، أن إجمالي المركبات التي صدر لها وثائق تأمينية 2456 مركبة موديل 2022 و1701مركبة موديل 2023 و5666 مركبة موديل 2024 و36323 مركبه موديل 2025 و3161 مركبه موديل 2026.

وعادت نيسان بحسب المجمعة لتحتل المقدمة من جديد فى عدد المركبات المرخصة خلال شهر حيث بلغت 2460 مركبة، وفي المركز الثانى شيفرولية بـ2315 مركبة، وفى المركز الثالث إم جى بـ1839 مركبة ورابع شيرى بـ1838مركبة، وفى المركز الخامس هيونداي بـ1545مركبة.

أما المركز السادس كان من نصيب كيا بعدد 1221 مركبة، وفي الترتيب السابع جاءت مرسيدس بـ1076 مركبة، وفي المركز الثامن تويوتا بـ923 مركبة، وفي المركز التاسع جيتور بـ751 وفي المركز العاشر سكودا بـ704 مركبة.

المركز الحادى عشر كان من نصيب فيات بـ696 مركبة، وفي المركز الثانى عشر فولكس فاجن بإجمالي 600 مركبة، وفي المركز الثالث عشر بايك بـ565 مركبة، وفي المركز الرابع عشر بيجو بـ493 مركبة، وفى المركز الخامس عشر رينو بـ434 مركبة، وفى المركز السادس عشر رينج روفر بـ54 مركبة.

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