للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها رينو بمصر خلال مايو

كتب - محمد جمال:

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، سيارتها رينو تاليانت كأرخص سيارة للعلامة بمصر خلال شهر مايو الجاري.

تتوفر رينو تاليانت الجديدة في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 799 ألف جنيه

مواصفات رينو تاليانت الجديدة بمصر:

محرك والأداء رینو تالیانت

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

طول وأبعاد رینو تالیانت

يبلغ طول تالیانت السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

مواصفات الأمان في رینو تالیانت

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

تجهيزات رینو تالیانت

تأتي تالیانت بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

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