رسميًا.. انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر - أسعار وتفاصيل

تغطية - محمود أمين و محمد جمال:

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الموزع الرسمي لعلامة Lynk & Co الصينية في مصر، عن انطلاق العلامة التجارية رسميًا ولأول مرة السوق المصري.

وكشفت عز العرب خلال حفل أقيم مساء الأربعاء بالقاهرة، عن تفاصيل إطلاق العلامة الصينية والتي ستقدم بداية طرازَي Lynk & Co 06 و Lynk & Co 02.

يأتي طراز Lynk & Co 06 مزودًا بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد 180 حصانًا، تم دمج كاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة يعزز من الرؤية ويوفر أعلى مستوى عال من الأمان.

ويعكس التصميم الداخلي هوية Lynk & Co العصرية، حيث تضم تقنيات مبتكرة وواجهات رقمية، وتعتمد على تقنيات السلامة المتقدمة من فولفو مثل نظام مساعدة الحفاظ على المسار، ونظام المعلومات عن النقاط العمياء.

وتطرح السيارة في السوق المصري بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 1,399,000 جنيه لموديل الCore Plus، أما عن فئة السيارة Hyper Pro بسعر 1,499,000 جنيه، وموديل Hyper Halo بسعر 1,599,000 جنيه، ذلك بجانب أن السيارة تأتي بضمان مدته تصل إلى خمس سنوات أو حتى 150,000 كيلو متر.

إلى ذلك لم يكشف موزع Lynk Co عن تفاصيل أو أسعار السيارة 02 التي تم تقديمها على هامش حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة بمصر.

قال المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات، قائلاً: " من خلال تاريخنا الطويل في السوق السيارات المصري، لطالما كانت مجموعة عز العرب ملتزمة بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا.

وأضاف عز العرب أنه مع إطلاق علامة Lynk & Co، نعتبر هذه اللحظة مفصلية في مسيرتنا، حيث نقدم علامة تجارية تُجسد رؤيتنا في تقديم الفخامة المتاحة. وهذه الشراكة تعكس التزامنا المستمر بتوفير سيارات فاخرة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، لتلبي احتياجات السائقين المعاصرين وتضع معيارًا جديدًا للفخامة والابتكار في السوق المصري.."

من جانبه قال تيان جينجون، نائب رئيس مجموعة Zeekr الدولية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: "يمثل دخول Lynk & Co إلى السوق المصري أكثر من مجرد خطوة توسعية، بل هو تحرك استراتيجي نحو تعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن مصر تُعد سوقًا حيويًا يتميز بجيل شاب يتبنى التكنولوجيا ويبحث عن حلول تنقل عصرية تجمع بين الجودة، الابتكار، والطابع الشخصي. Lynk & Coجاءت لتلبية هذا التوجه، من خلال تقديم سيارات ذكية وعالية التقنية، بتصميم أوروبي متميز، وأداء قوي، ومعايير سلامة فائقة — لتمنح العملاء تجربة فاخرة يسهل الوصول إليها.

ولفت إلى فخر العلامة الصينية بالشراكة مع مجموعة عز العرب، قائلا: "نحن فخورون بتقديم علامة تجارية تتحدى النمط التقليدي وتضع مفهومًا جديدًا لمستقبل التنقل، ليكون أقرب وأكثر واقعية للمستهلك."