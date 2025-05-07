طرح 120 سيارة تابعة للمخابرات العامة للبيع بمزاد علني (التفاصيل)

القاهرة - (مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، المشرف على مزادات مهمل ومصادرات الجمارك والمصالح الحكومية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد لبيع عدد من "لوطات" السيارات التابعة لجهاز المخابرات العامة.

تقام جلسة البيع بحسب المعلن من الخدمات الحكومية يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري، في تمام العاشرة صباحًا، وذلك بمقر نادي مدينة نصر الرياضي، الصالة المغطاة، بمدينة نصر.

يضم المزاد وفقًا للمعلن من اللجنة المركزية للمبيعات التابعة للخدمات الحكومية سيارات ركوب ونصف نقل وموتوسيكل موديلات من 2001 إلى 2024 وتحمل علامات تجارية لـ(مرسيدس - تويوتا - بيجو - رينو - فولكس فاجن).

ويتاح للبيع بالمزاد أيضًا سيارات ماركات (ميتسوبيشي - فيات - إم جي - سيات - شيفرولية - فورد - نيسان؛ بالإضافة إلى دراجة نارية "موتوسيكل" ماركة ياماها).

تبدأ المعاينة من يوم السبت الموافق 10 مايو وحتى 24 مايو، وذلك بمقر المخابرات العامة بكوبري القبة بجوار مدرسة النقراشى الثانوية، خلال ساعات العمل الرسمية (9 صباحًا إلى 2 ظهرًا) بم في ذلك العطلات الرسمية والأسبوعية.

تشترط الهيئة المشرفة على الراغبين في المعاينة والاشتراك بالمزايدة وحضور الجلسة شراء كراسة الشروط والمواصفات من المخابرات العامة، وإيداع قيمة التأمين بخزينة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

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