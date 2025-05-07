أرخص 3 سيارات أوروبية جديدة في مصر.. تبدأ من 695 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تتميز السيارات الأوروبية بارتفاع مستويات الجودة وجودة التصنيع والخامات المستخدمة، الأمر الذي جعل الغالبية العظمى من المقبلين على الشراء يضعونها بالخيار الأول فضلا عن أن أسعارها أصبحت خلال آلاونة الأخيرة مناسب نوعا ما.

وخلال الأوقات الماضية يبحث الكثيرين عن الطرازات الأوروبية الأرخص سعرًا بالسوق المصري خلال شهر مايو الجاري، وتبدأ أسعارها الرسمية من 695 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

فيات تيبو

تباع فيات تيبو بناقل حركة يدوي بسعر رسمي 694.900 جنيه، لتصبح أرخص فئة تقدمها فيات لعملائها بمصر.

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويتاح بالنسخة المزودة بناقل حركة يدوي من السيارة، ومحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان بالنسخة الأوتوماتيك.

تقدم تيبو بـ6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت بمحرك تربو سعة 1.0 لتر، التي تمثل خيارًا جيدًا للمستهلكين الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين علامة عريقة والسعر المناسب، ومع اقتراب بداية العام الجديد قد تكون سيارة رينو قريبة لعدد من المستهلكين في مصر.

تأتي رينو تاليانت مجهزة بالعديد من مواصفات الأمان الحديثة التي تضمن سلامة السائق والركاب، مثل 4 وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS)، ونظام توزیع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD)، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع السيارة بحساسات ركن أمامية وخلفية، نظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات، وكشافات ضباب أمامية وخلفية.

رينو تاليانت متوفرة في مصر بفئتين من التجهيزات، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 699 ألف جنيه، بينما تصل أسعار الفئة الثانية إلى 799 ألف جنيه.

رينو كارديان

تعتمد السيارة الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

تتوفر رينو كارديان في السوق المصري بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية بـ899.900 جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا بـ974.900 جنيه.

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